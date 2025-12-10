CapCut już niepotrzebny. Zdjęcia Google zyskują nowy edytor wideo

Google wprowadza do swoich produktów nowe funkcje. Zdjęcia Google zyskują nowy edytor wideo, przypominający rozwiązania znane z CapCuta i edytora TikToka, a na zegarku Pixel Watch 4 lądują nowe funkcje napędzane sztuczną inteligencją. Google proponuje mniej klikania, a więcej szczypania.

Zdjęcia Google zyskują nowy edytor wideo i pozwalają na łatwe tworzenie filmów

Zdjęcia Google to aplikacja do przechowywania, porządkowania i prostego edytowania zdjęć oraz filmów. Dla wielu użytkowników to domyślna galeria w smartfonie z systemem Android. Dodatkowo aplikacja umożliwia synchronizację danych między urządzeniami oraz tworzenie ich kopii zapasowej w chmurze.

Ostatnio wokół aplikacji giganta z Mountain View sporo się dzieje. Na początku grudnia 2025 roku Google zaczęło udostępniać użytkownikom podsumowanie Google Photos Recap 2025 – na podstawie zdjęć i filmów aplikacja prezentuje rok z życia użytkownika. Następnie pojawiły się przecieki sugerujące pracę nad funkcjami pozwalającymi na retusz twarzy. Teraz użytkownicy otrzymują zestaw narzędzi, rozbudowujących możliwości edycji wideo.

Nowa aktualizacja dodaje pięć funkcji związanych z wideo. Dla tych, którzy nigdy nie mają czasu, Google przygotowało szablony do tworzenia filmów ukazujących najważniejsze momenty z życia użytkownika – gotowe układy z muzyką, tekstem i cięciami, które automatycznie dopasowują się do rytmu ścieżki dźwiękowej. Wystarczy wybrać kilka zdjęć i klipów, a aplikacja sama złoży z nich jednolity film.

Podobnie robią to już CapCut czy edytor Reels w Instagramie. Ta druga platforma dodatkowo rozwija możliwości edycji wideo za pomocą udostępnionej w kwietniu 2025 roku aplikacji Edits, wyróżnionej w zestawieniu najlepszych aplikacji na Androida w Google Play w 2025 roku.

Kolejną nowością jest przeprojektowany edytor wideo, który dostał uniwersalną oś czasu do montażu wielu klipów oraz adaptacyjne pole robocze, pomagające dopasować proporcje do pionowych formatów, znanych z mediów społecznościowych. Ten sam edytor jest teraz domyślnym narzędziem do edycji pojedynczych klipów na Androidzie 16, więc nie trzeba już szukać zewnętrznej aplikacji, żeby przyciąć film.

Do tego dochodzi prosty wybór muzyki z biblioteki Zdjęć Google oraz możliwość nakładania tekstu na filmy – wraz z czcionkami, kolorami i tłami. Najnowsze funkcje powinny sprawdzić się w prostych edycjach wideo i pomóc rodzicom, którzy chcą złożyć wideo z urodzin dziecka oraz małym firmom, przygotowującym krótką zapowiedź swojego produktu do mediów społecznościowych.

Nowe funkcje obróbki wideo są dostępne w aplikacji Zdjęcia Google na smartfonach z systemem Android. Część z nich dostępna jest także w wersji na iOS.

Smartwatch Google Pixel Watch 4 otrzymuje nowe funkcje

Pixel Watch 4 to najnowszy smartwatch Google z systemem Wear OS 6, zaprezentowanym w maju 2025, ściśle zintegrowany ze smartfonami z Androidem i usługami Google. Oprócz śledzenia aktywności, płatności zbliżeniowych czy powiadomień, zegarek pełni coraz częściej rolę mini-asystenta na nadgarstku.

Nowe funkcje Pixel Watch 4 (źródło: Google)

Google rozwija koncepcję gestów obsługiwanych jedną ręką. Do funkcji Unieś i mów – przybliżenie nadgarstka do ust wybudza asystenta Gemini, dochodzą dwa nowe gesty.

Podwójne uszczypnięcie palcami pozwala przewijać i odrzucać powiadomienia, wstrzymywać muzykę, wybierać podpowiedź odpowiedzi, a nawet odebrać lub zakończyć połączenie. Natomiast obrót nadgarstka może wyciszyć dzwonek czy odłożyć alarm, bez dotykania ekranu.

Druga nowość to ulepszone inteligentne odpowiedzi. To krótkie propozycje odpowiedzi, generowane automatycznie na podstawie treści wiadomości, które można wysłać jednym tapnięciem. W Pixel Watch 3 i Pixel Watch 4 za funkcję odpowiada teraz lokalny model językowy Gemma, działający bezpośrednio na zegarku. Według Google jest on dwukrotnie szybszy i niemal trzykrotnie mniej pamięciożerny niż poprzednia generacja, a odpowiedzi można generować nawet wtedy, gdy telefon nie jest w pobliżu.

Nowe gesty trafiają na Pixel Watch 4, a ulepszone inteligentne odpowiedzi na Pixel Watch 3 i Pixel Watch 4 wraz z właśnie udostępnianą grudniową aktualizacją Wear OS 6.1.