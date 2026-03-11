AI pomoże też w pracy. Gemini z zestawem nowych funkcji

Google przedstawiło nowe możliwości Gemini, które trafią do Google Workspace. W założeniach praca ma stać się szybsza i wygodniejsza.

Co teraz potrafi Gemini w Google Workspace?

Zacznijmy od tego, że w listopadzie 2025 roku udostępniono Gemini 3, następnie – w grudniu 2025 roku – pojawił się model Gemini 3 Flash, a już w lutym 2026 roku zadebiutował Gemini 3.1 Pro. Natomiast niedawno Google pochwaliło się modelem Gemini 3.1 Flash-Lite. Dzieje się tyle, że można się pogubić, ale firma z Mountain View nie zwalnia tempa i właśnie zaprezentowała nowe funkcje Gemini.

W aplikacji Dokumenty Google użytkownicy otrzymali możliwość uzyskania pierwszego szkicu po wprowadzeniu opisu w panelu bocznym lub na nowym dolnym pasku. Wystarczy przestawić, co chce się uzyskać – przykładowo biuletyn dla stowarzyszenia sąsiedzkiego lub listę nadchodzących wydarzeń na podstawie protokołu z ostatniego spotkania w pracy. Oczywiście do opisu można dołączyć zestaw różnych plików, które AI weźmie pod uwagę w trakcie generowania szkicu dokumentu.

Gemini pozwala też na dopracowanie fragmentów tekstu, a także wzmocnienie przekazu i rozwinięcie pomysłów użytkownika. Należy tylko poprosić AI, aby dokument stał się bardziej profesjonalny i ewentualnie dopisać dodatkową uwagę o zachowaniu energicznego tonu. Ponadto pojawiła się opcja umożliwiająca dopasowanie stylu pisania, by ujednolicić styl w całym dokumencie.

Z kolei w Arkuszach Google możliwe stało się skonfigurowanie całego projektu od podstaw w oparciu o opis wprowadzony przez użytkownika, a także dodatkowe dane pochodzące z e-maili i plików. Ewentualnie Gemini pomoże w dokończeniu już utworzonego arkuszu, gdy przykładowo użytkownikowi zabraknie pomysłów.

Ponadto Gemini potrafi teraz jeszcze szybciej wypełnić dane w tabelach, także przy bardziej złożonych zadaniach. AI poradzi sobie z generowaniem własnego tekstu, kategoryzowaniem i tworzeniem podsumowania danych. Niewykluczone, że zrobi to naprawdę dokładnie, nawet jeśli projekt będzie rozbudowany – Gemini w SpreadsheetBench, benchmarku, który ocenia modele pod kątem ich zdolności do edycji arkuszy kalkulacyjnych w rzeczywistych sytuacjach, osiągnęło wskaźnik sukcesu na poziomie 70,48%, co jest świetnym rezultatem.

Jeśli zaś chodzi o Prezentacje Google, to ulepszono generowanie slajdów. Gemini może stworzyć nowy slajd w prezentacji, który będzie zgodny z ogólnym tematem, jednocześnie pobierając nowe dane z plików, wiadomości e-mail i internetu. Użytkownik może też poprosić AI o pomoc w poprawie slajdu – np. dopasowanie kolorystyki do reszty prezentacji czy wprowadzenie bardziej minimalistycznego stylu. Natomiast w niedalekiej przyszłości możliwe stanie się generowanie całych złożonych prezentacji.

Do tego dochodzi kilka usprawnień w Dysku Google. Podczas wyszukiwania za pomocą naturalnego, codziennego języka, Gemini wyświetli Przegląd od AI. Funkcja wykona podsumowanie najistotniejszych informacji z plików użytkownika. Google dodało też funkcję Zapytaj Gemini w Dysku Google, która pozwala zadawać złożone pytania dotyczące dokumentów, wiadomości e-mail czy kalendarza.

Początkowo skorzystają tylko wybrani użytkownicy

Na ten moment funkcje dostępne są w wersji beta i początkowo mogą z nich korzystać subskrybenci planów Google AI Ultra i Google AI Pro. Owszem, na całym świecie, ale w wersji angielskiej. Co więcej, nowości w Dysku Google zostały ograniczone do USA.

Google dodaje, że z czasem ma pojawić się obsługa kolejnych języków. Należy też oczekiwać, że nowe funkcje w Dysku Google będą w niedalekiej przyszłości dostępne dla szerszego grona odbiorców.