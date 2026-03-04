Lekki, szybki i tani. Taki jest nowy model Gemini

Gemini 3.1 Flash-Lite to najnowszy model sztucznej inteligencji w rodzinie firmy Google. Został opracowany z myślą o programistach i pracownikach naukowych – dla osób, które potrzebują przetworzyć duże ilości danych możliwie szybko i tanio.

Gemini 3.1 Flash-Lite dołącza do rodziny. To sztuczna inteligencja do zadań logicznych

W listopadzie 2025 roku udostępniono Gemini 3, następnie – w grudniu 2025 roku – ukazał się model Gemini 3 Flash, a w lutym 2026 roku zadebiutował Gemini 3.1 Pro. Teraz firma Google robi niejako krok wstecz, ale tylko pozornie. Chociaż nowy model Gemini 3.1 Flash-Lite nie jest tak sprytny jak wspomniani przed momentem bracia, ma dwa niezaprzeczalne atuty: jednym jest szybkość, drugim zaś cena.

Gemini 3.1 Flash-Lite to najszybszy i najbardziej ekonomiczny model wśród Trójek, stanowiący zarazem spory krok naprzód względem bezpośredniego poprzednika, czyli modelu Gemini 2.5 Flash-Lite z czerwca 2025 roku. W rzeczywistości pod względem wnioskowania i rozumowania multimodalnego przewyższa nawet większe modele poprzedniej generacji, takie jak Gemini 2.5 Flash.

Wyniki osiągane przez Gemini 3.1 Flash-Lite i porównanie z innymi modelami (źródło: Google)

Podstawowymi zastosowaniami dla nowego modelu mają być bardziej lub mniej złożone zadania programistyczne, ale też związane bezpośrednio z matematyką, nauką czy testami porównawczymi. Tłumaczenie i klasyfikacja danych to jego kolejne mocne strony. Słowem: sprawdzi się tam, gdzie liczy się logika i sprawne przetwarzanie dużych ilości danych, a priorytetami są wydajność i możliwie niewielkie koszty.

Skoro już przy nich jesteśmy, cennik Gemini 3.1 Flash-Lite przedstawia się tak, że milion tokenów wejściowych kosztuje 25 centów, a milion tokenów wyjściowych – 1,50 dolara. Przy ułamku kosztów większych modeli zapewniać ma zdecydowanie lepszą wydajność. Odbywa się to kosztem poziomu zgłębiania tematów, ale do tego typu zadań oddelegowane zostały modele Gemini 3.1 Pro oraz – będący rozwiązaniem pośrednim – Gemini 3.1 Flash.

Model Gemini 3.1 Flash-Lite trafia już do programistów

Aktualnie model Gemini 3.1 Flash-Lite jest udostępniany w wersji zapoznawczej. Trafia do programistów korzystających z Gemini API w Google AI Studio oraz Vertex AI. Amerykański producent przekonuje, że pierwsi testerzy poza wydajnością docenili też możliwości wnioskowania oraz przestrzeganie instrukcji.