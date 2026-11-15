AI dobiera się do naszych portfeli. OpenAI i Google mają na to różne pomysły

OpenAI pochwaliło się funkcją ChatGPT Wallet. Dowiedzieliśmy się również, że Gemini dostało dostęp do apki Portfel Google. W obu przypadkach mamy do czynienia z dopuszczeniem sztucznej inteligencji do cyfrowych portfeli.

ChatGPT Wallet – cyfrowy portfel z agentami AI

Nowe rozwiązanie przedstawione przez OpenAI można określić funkcją płatności, której zadaniem jest realizowanie transakcji w imieniu użytkownika. Należy jednak podkreślić, że na końcowym etapie nadal wymagana jest zgoda właściciela karty, aczkolwiek docelowo całym procesem ma zarządzać AI.

Zespół Sama Altmana podkreśla, że ChatGPT Wallet to pierwszy tego typu portfel, który pozwala agentom dokonywać płatności bez dostępu do rzeczywistych danych kart użytkownika. Został on stworzony we współpracy z American Express, Mastercard i Visa. Początkowo jednak rozwiązanie będzie dostępne dla subskrybentów ChatGPT Pro w USA, co pozwoli sprawdzić cały system w bardziej kontrolowanym środowisku i naprawić ewentualne problemy.

Zaletą ma być wygoda. Zadaniem użytkownika jest dodanie karty, co należy zrobić tylko raz, a następnie pozostaje zatwierdzanie zakupów bez ponownego wprowadzania danych karty. Przed każdym zakupem wyświetlany jest zestaw podstawowych informacji – produkty, suma pieniędzy i wybrana karta, a następnie pozostaje ewentualne zatwierdzenie zakupu. Można to zrobić za pomocą Face ID lub czytnika linii papilarnych. Każda akceptacja tworzy przejrzysty zapis zakupu, do którego użytkownik upoważnił agenta.

NEW: OpenAI launched ChatGPT Wallet, letting AI agents buy things for users without ever seeing an actual card number, built with American Express, Mastercard and Visa. pic.twitter.com/jxjjZAzmCh — The Rundown AI (@TheRundownAI) November 13, 2026

Wypada dodać, że po potwierdzeniu płatności, dostarczany jest token płatniczy, który jest zamiennikiem rzeczywistych danych karty. Oznacza to, że kwota pobierana jest z wybranej karty, ale bez udostępniania przez ChatGPT jej danych firmie lub agentowi.

OpenAI zakłada, że z czasem użytkownicy będą mogli w pełni przekazać cały proces zakupów swojemu agentowi AI. Zadaniem klienta będzie tylko ustawienie parametrów – m.in. limity wydatków, kategorie zakupów czy ramy czasowe.

Gemini wchodzi do Portfela Google

Google postanowiło zapewnić Gemini jeszcze większe możliwości – teraz chatbota AI można połączyć z aplikacją Portfel Google. Trzeba jednak spełnić podstawowy warunek – funkcja w pierwszej fazie wdrażana jest wyłącznie w USA. Najpewniej z czasem jej dostępność zostanie rozszerzona, ale na ten moment osoby w innych regionach muszą wykazać się cierpliwością.

Całość opiera się na Personal Intelligence w Gemini i pozwala na otrzymywanie bardziej spersonalizowanych podpowiedzi dotyczących finansów osobistych. Funkcja jest opcjonalna i wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody. Mogą z niej korzystać użytkownicy smartfonów z Androidem oraz właściciele iPhone’ów

źródło: Google

W aplikacji Gemini, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na dostęp do danych finansowych, użytkownik może zadawać pytania – wystarczy oznaczyć @Google Wallet. Sztuczna inteligencja pozwala otrzymywać wizualizacje wydatków (m.in. w formie wykresów), odpowiedzi dotyczące zapomnianych, ale nadal opłacanych subskrypcji czy także możliwe jest zaplanowanie budżetu na święta.

Warto dodać, że w przypadku Gemini ostatnio dzieje się całkiem dużo. Mogliśmy usłyszeć o wprowadzeniu trzech nowych modeli – Gemini 4 Carbon, Gemini 4 Argon oraz Gemini 4 Hydrogen.