Wyszukiwarka Google działa teraz inaczej

Google zaanonsowało nowy model sztucznej inteligencji, który debiutuje w wielu narzędziach, w tym w wyszukiwarce oraz aplikacji Gemini. Z tych zmian skorzysta każdy użytkownik.

Nowy model AI w portfolio Google – co potrafi?

Google zaprezentowało nowy model sztucznej inteligencji. Gemini 4 Hydrogen ma zapewnić użytkownikom dostęp do najnowocześniejszej inteligencji — z szybkością i wydajnością do codziennego kodowania i przepływów pracy agentów.

Jak deklaruje technologiczny gigant z Mountain View – podczas gdy Gemini 4 Carbon oraz Gemini 4 Argon mają sprostać dogłębnemu rozumowaniu skomplikowanych problemów, Gemini 4 Hydrogen ma pomóc na co dzień podczas szybkiego wykonywania zadań opartych na agentach.

Najnowszy model AI ma zostać udostępniony wszystkim użytkownikom na wielu platformach, w tym w Google AI Studio, Gemini API, Gemini dla firm, aplikacji Gemini, wyszukiwarce Google oraz płatnym subskrybentom Google AI Pro oraz Ultra w Google Antigravity.

Ponadto Google wdraża Orchestrator w ramach Google Antigravity. Jest to narzędzie, które pozwala na dynamiczne przełączanie się pomiędzy modelami sztucznej inteligencji podczas jednej rozmowy. Firma deklaruje, iż Gemini 4 Hydrogen zostało stworzone z myślą o praktycznej użyteczności, a technologia ma zaoferować cztery poziomy myślenia, takie jak niski, średni, wysoki – domyślny oraz xhigh.

Wyszukiwarka Google dostaje nowe tchnienie, dzięki Gemini 4 Hydrogen

Nowy model Gemini 4 Hydrogen zostaje wdrożony do wyszukiwarki, a firma zaznacza, że jest to największa jak dotąd modernizacja modelu wyszukiwarki. Unowocześniona AI jest już dostępna globalnie dla wszystkich użytkowników i zaoferuje:

lepsze rozumienie intencji – wyszukiwarka ma obsłużyć bardziej skomplikowane, wieloczęściowe i szczegółowe pytania oraz rozumieć to, czego poszukuje użytkownik, nawet jeśli pytanie zawiera literówki,

ulepszone rozgałęzianie i linkowanie zapytań, dzięki czemu użytkownik ma otrzymać szerszy zakres przydatnych linków i stron, których wcześniej mogło nie udać się znaleźć,

więcej odpowiedzi wizualnych adaptacyjnych i łatwych do odczytania, np. tabel, obrazów, ustrukturyzowanych odpowiedzi czy niestandardowych narzędzi, które są dopasowane do potrzeb użytkownika,

lepsze rozumienie języka bez względu na to, z jakiego korzysta użytkownik.

Google Gemini 4 Hydrogen – gdzie jeszcze może przydać się nowy model AI?

Gemini 4 Hydrogen ma też usprawnić pracę deweloperów i przedsiębiorstw. Sztuczna inteligencja obejmie ulepszenia w zakresie:

iteracyjnego kodowania i debugowania repozytorium,

otwartego wykonywania zadań przez agentów w wieloetapowych procesach,

multimedialnej pracy z wiedzą,

tworzeniu stron internetowych.

Gemini 4 Hydrogen jest już dostępny na całym świecie i dla każdego użytkownika wyszukiwarki. Z modelu można skorzystać przechodząc do rozwijanego menu modelu aplikacji Gemini i w wyszukiwarce Google, a także w Arkuszach używanych przez subskrybentów Google AI Pro i Ultra.