Nowy model Gemini jest jak dobry żołnierz

Zaledwie dwa tygodnie temu firma Google informowała o premierze modelu Gemini 4 Argon, a już teraz na światło dzienne wyszedł kolejny: Gemini 4 Carbon. To – ponoć – najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji, jaki kiedykolwiek został udostępniony przez Amerykanów. Najlepiej sprawdzać ma się w zadaniach związanych z kodowaniem i cyberbezpieczeństwem.

Gemini 4 Carbon – sztuczna inteligencja dla cyberbezpieczeństwa

Gemini 4 Carbon zajął pierwsze miejsce w rankingu AA Index (Artificial Analysis Intelligence Index), a do tego osiągnął najlepsze wyniki w testach SEC-bench Pro (88,2%), ExploitGym (54,8%) i CWE-bench (71%) badających zdolności z zakresu wyszukiwania i łatania luk w oprogramowaniu. Sam w sobie jest też w stanie generować kod o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z bardzo niskim wskaźnikiem błędów.

Gdzie konkretnie sprawdzi się Carbon? Google wylicza: wykrywanie luk w zabezpieczeniach, walidację ryzyka poprzez analizę oraz łatanie luk u źródła. Krótko mówiąc: ma skutecznie identyfikować zagrożenie, samodzielnie szukać optymalnego sposobu na jego neutralizację, po czym wyeliminować je w samym rdzeniu.

Wyniki osiągane przez Gemini 4 Carbon i porównanie z innymi modelami AI – źródło: Google

Zresztą to właśnie ze względu na duże możliwości z zakresu eksploatacji luk model Gemini 4 Carbon początkowo udostępniany jest wyłącznie zaufanej grupie specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Dopiero później trafi w ręce szerszego grona użytkowników. Dodam od razu, że pomimo lepszych wyników, Gemini 4 Carbon będzie mieć taki sam cennik jak Argon, czyli milion tokenów wejściowych za 2 dolary, a milion tokenów wyjściowych za 10 dolarów.

Jednak możliwości tego modelu nie ograniczają się tylko do przestrzeni cyberbezpieczeństwa. Google chwali się też efektywnym tworzeniem stron internetowych, zaawansowanym rozumowaniem multimodalnym oraz dobrymi wynikami w szeroko rozumianym działaniu agentowym.

Firma Google udostępniła też Genie 4 – model AI do kreowania światów

Przy okazji firma Google rozpoczęła też udostępnianie modelu Genie 4 umożliwiającego tworzenie przekonujących światów wirtualnych. W nowej wersji można liczyć na jeszcze wyższy poziom realizmu, a sfera wizualna została rozszerzona o dźwięki. Równocześnie możliwe jest płynne wchodzenie w interakcję z tym światem – poprzez komendy wprowadzane za pomocą języka naturalnego. Zobacz poniższy materiał wideo, aby przekonać się o możliwościach tego rozwiązania:

Na razie model Genie 4 trafił do grupy zaufanych testerów, ale już niebawem zostanie udostępniony wszystkim subskrybentom Google AI Ultra.