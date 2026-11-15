Jeśli już kupujemy składaki, to prawie zawsze tej marki

Aktualnie na rynku składanych smartfonów sytuacja jest bardzo stabilna. Dobrze obrazuje to najnowszy raport Smart Analytics Global (SAG), ale jego autorzy twierdzą, że to tylko cisza przed burzą.

Samsung jest królem składaków

Absolutnym liderem sektora składanych smartfonów pozostaje Samsung. W dodatku jeszcze umacnia on swoją pozycję – rok wcześniej odpowiadał za 60% wszystkich dostaw, a w trzecim kwartale 2026 roku jego udział wyniósł aż 69%.

Największy wpływ na dominację południowokoreańskiego producenta miał Samsung Galaxy Z Fold 8, czyli pierwszy szeroki składak w jego ofercie. Z przedstawionych danych wynika, że odpowiadał on za więcej niż połowę globalnych dostaw składanych smartfonów w omawianym okresie. To imponujący wynik, a do tego najlepsze potwierdzenie tezy, jaką Kasia zawarła w tytule recenzji tego modelu: Tego było nam trzeba.

Mniej imponujący, ale mimo wszystko wzrost, zaliczyła również Motorola – z 6% do 8%. Nadal jednak zajmuje dopiero trzecie miejsce, przegrywając z firmą Huawei, której udział w ciągu ostatniego roku zmalał z 18% do 14%.

Rynek składnych smartfonów w trzecim kwartale 2026 roku | źródło: Smart Analytics Global

Sytuacja na rynku składanych smartfonów może się zmienić

W całościowym ujęciu natomiast rynek składanych smartfonów skurczył się o 2% – do sklepów trafiło bowiem 7,5 miliona takich urządzeń. Według ekspertów SAG jest to jednak tylko cisza przed burzą. W przyszłym roku spodziewają się dwucyfrowego wzrostu (być może nawet o 55%) – przede wszystkim za sprawą firmy Apple i jej iPhone’a Duo, który zadebiutował we wrześniu 2026 roku. Nie można nawet wykluczyć scenariusza, w którym Amerykanie prześcigają Samsunga, pomimo jego olbrzymiej przewagi nad konkurentami w tej chwili.

Spadek dostaw o 2% pokazuje też coś innego. Jasno daje do zrozumienia, że składane smartfony mają się nieźle i nie są aż tak podatne na drastyczny wzrost kosztów, który przyczynił się do tego, że całościowo (to znaczy bez podziału na typ konstrukcji) w trzecim kwartale 2026 roku producenci dostarczyli aż o 20% mniej smartfonów niż rok wcześniej – tak kiepskiego wyniku nie było od 14 lat.