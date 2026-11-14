Autopay zhakowane. Atak źle wróży na przyszłość

Ataki hakerskie to rzecz, o której w ostatnich latach czytamy dość regularnie. Tym razem ofiarą złamania zabezpieczeń jest platforma płatności online Autopay. Oprócz faktu, że zaatakowano firmę z branży fintech, jest jeszcze jeden szczegół, który wygląda szczególnie niepokojąco.

Szczegóły cyberataku na Autopay

Nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przedsiębiorstwa nastąpił w dniu 11 listopada 2026 roku. Póki co zespół nie zauważył śladu kopiowania czy wykorzystania danych, jednak w ramach prewencji osoby korzystające z Autopay zostały poinformowane, jakie dane mogły zostać wykradzione.

Niestety, treść wiadomości e-mail wysłanej przez firmę wskazuje na to, że wśród wykradzionych danych mogły znajdować się informacje związane z kartami płatniczymi. Zaleca się, aby w najbliższym czasie sprawdzać historię transakcji – niewykluczone, że wśród nich mogą pojawić się zakupy nieautoryzowane przez właściciela środka płatniczego.

AI współodpowiedzialne za atak

Informacje przekazane serwisowi Sekurak przez menedżera ds. zabezpieczeń w spółce wskazują wysokie prawdopodobieństwo, że atak został przeprowadzony z wykorzystaniem LLM. Wskazuje na to gwałtowane przyspieszenie ataku po okresie inkubacji – operacje przebiegały błyskawicznie, a próby blokowania ścieżek dostępu były omijane niemalże natychmiastowo. Wtedy, zamiast czekać tygodniami na rozwój wydarzeń, atak intensyfikuje się w ciągu kilku godzin.

Wniosek dla obrońców: Ręczna korelacja i okresowe przeglądy nie nadążają za takim tempem. Potrzebne są automatyczne odcinanie (unieważnianie tokenów, izolacja hostów liczona w minutach), krótkotrwałe poświadczenia, ograniczanie zasięgu każdego przeskoku i kompletne, centralnie korelowane logi analizowane przez narzędzia LLM. Żadne, nawet serwisowe i ograniczone tokeny do narzędzi nie są bezpieczne i nie dadzą gwarancji na zatrzymanie eskalacji ataku. Każde szczątkowe uprawnienia mogą zostać wykorzystane do budowania dostępności, a DMZ nie stanowi już naszym zdaniem słusznej w założeniu defensywy. Każdy element infrastruktury powinien działać w architekturze Zero Trust. menedżer ds. zabezpieczeń w Autopay, komentarz dla serwisu Sekurak

Cała sytuacja wygląda dość ponuro w kwestii bezpieczeństwa naszych danych w sieci. Skoro platforma operująca bardzo wrażliwymi informacjami może zostać zaatakowana z pomocą sztucznej inteligencji, a skuteczną linią obrony jest budowanie zabezpieczeń wokół rozwiązach opartych na LLM, to na końcu może okazać się, że o wyniku ataku hakerskiego będzie decydować, kto ma lepszy model AI.