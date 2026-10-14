Nowy model Gemini już dostępny. Ma rozwikłać najtrudniejsze zadania

Najnowszy model, opracowany przez Google, jest już dostępny na całym świecie. Gemini 4 Argon ma sprostać najtrudniejszym i złożonym zadaniom, również ze świata programowania, cyberbezpieczeństwa i nauki.

Najnowszy model Google jest już dostępny na całym świecie, choć jest pewien haczyk

Na początku października 2026 roku wspominaliśmy o nowym modelu sztucznej inteligencji, opracowanym przez Google. Kolejna generacja flagowego modelu AI Gemini 4 Argon została opracowana z myślą o wsparciu podczas rozumowania w złożonych i długoterminowych procesach pracy. Technologia ta była jednak dostępna w ograniczonym zakresie, a firma nadmieniła, że aktywnie uczestniczy w dobrowolnym procesie rządu USA dotyczącym dostępu do modelu przedpremierowego, aby z czasem rozszerzyć do niej dostęp.

Minęły zaledwie dwa tygodnie, a Google już ogłosiło, że Gemini 4 Argon staje się dostępny na całym świecie. Nowy model jest już obsługiwany przez aplikację Gemini, gdzie oferuje nowatorskie rozumowanie i lepszą wydajność w przypadku złożonych zadań. Przedsiębiorstwo twierdzi, że sztuczna inteligencja jest w stanie odpowiadać na złożone pytania bardziej bezpośrednio, bez powtarzania się częściej niż to konieczne oraz z pominięciem banałów w odpowiedziach.

Argon ma także oferować lepsze wyniki podczas programowania, szczególnie że interfejs kodowania Google Antigrafity jest teraz dostępny bezpośrednio w aplikacji Gemini na macOS. Ponadto Gemini połączyło siły z ponad 40 aplikacjami (m.in. Adobe, Canva, Dropbox, Pandora, Picsart, Shopify, Tickermaster), aby ułatwiać niektóre żmudne czynności, np. zamawianie zakupów spożywczych czy rezerwowanie stolika.

Z nowego modelu Gemini 4 Argon w aplikacji Gemini i Trybie AI w wyszukiwarce mogą korzystać subskrybenci Google AI Ultra w Google Antigravity oraz Google AI Ultra i Pro.

Gemini 4 Argon pomoże w najtrudniejszych zadaniach i przyda się naukowcom

Jak deklaruje firma, model skierowano również do deweloperów i przedsiębiorstw przez interfejs API za pośrednictwem AI Studio oraz platformy Gemini, którzy posiadają subskrypcję. Google zaznacza, że nowy model debiutuje w promocyjnej cenie 2 dolary za milion tokenów wejściowych i 10 dolarów za milion tokenów wyjściowych (ze zniżką 95% na tokeny buforowane).

Zgodnie z deklaracją technologicznego giganta z Mountain View, Gemini 4 Argon może wesprzeć środowiska naukowe i firmy m.in. podczas:

rozwiązywania trudnych problemów inżynieryjnych – np. w uporządkowaniu kodu przeglądarki Chrome czy optymalizacji kodu w Pythonie,

usprawniania procesów w sektorze prawnym, finansowym i naukowym,

wykrywania i usuwania krytycznych luk w zabezpieczeniach,

dokonywania przełomów z zakresu informatyki kwantowej, fuzji jądrowej czy naukach przyrodniczych.

Warto wspomnieć, że Google przygotowało specjalny program dla naukowców. Jak deklaruje firma, nawet 10 tysięcy badaczy będzie mogło skorzystać z bezpłatnego, 6-miesięcznego dostępu do najwyższego poziomu wykorzystania nowego modelu w Google Antigravity. Wszystko po to, aby przyspieszyć badania oraz odkrycia. Z kolei specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mogą skorzystać z programu Fairwind.