Duża zmiana na smartfonach i tabletach Samsunga. Oto, co zyskasz

Do tej pory Galeria na urządzeniach Samsunga była zintegrowana z usługą OneDrive – Microsoft był operatorem chmurowej przestrzeni na zdjęcia i filmy, co dla wielu osób nie było optymalnym rozwiązaniem. Od listopada 2026 roku miejsce giganta z Redmond zajęła firma Google, z czym wiąże się kilka istotnych korzyści.

Samsung integruje Galerię ze Zdjęciami Google

Dzięki tej zmianie, oferowana przez firmę Samsung Galeria i Zdjęcia Google nie będą już działać jako dwie zupełnie oddzielne aplikacje, lecz zapewnią bezproblemową synchronizację zdjęć i filmów – pomiędzy wszystkimi urządzeniami, na których użytkownik jest zalogowany (równocześnie na konta Samsung i Google).

Taka synchronizacja oznacza, że bez konieczności tworzenia konta OneDrive – przykładowo – zdjęcia zrobione smartfonem od razu będą też dostępne na tablecie. Podobnie usunięcie ich na jednym urządzeniu sprawi, że znikną też z drugiego. Dodatkowo limit przestrzeni zwiększa się z 5 GB (oferowanych przez Microsoft) do 15 GB, przy czym trzeba pamiętać, że jest to wspólna chmura, którą Zdjęcia Google dzielą z Gmailem, Dokumentami i Dyskiem.

Galeria zsynchronizowana ze Zdjęciami Google – źródło: Samsung

Skoro już o przestrzeni mowa, to warto od razu wspomnieć o nowej funkcji, która aktywuje się po synchronizacji samsungowej Galerii ze Zdjęciami Google. Umożliwi ona jednym kliknięciem zwolnienie miejsca w pamięci urządzenia poprzez skasowanie dużych, oryginalnych plików (będzie je można w każdej chwili pobrać ponownie – na życzenie).

Galeria zsynchronizowana ze Zdjęciami Google – źródło: Samsung

Równie proste będzie odzyskiwanie dostępu do wykonanych w przeszłości zdjęć i filmów na nowym urządzeniu, a wszystko to bez konieczności tworzenia nowego konta (OneDrive) i zapamiętywania kolejnego hasła. Pamiętaj tylko, że jest to synchronizacja jednostronna (pliki z Galerii trafią do Zdjęć, ale pliki zapisane wyłącznie w Zdjęciach nie pojawią się w Galerii).

Zmiana będzie przychodzić falami. Na razie integrację Galerii i Zdjęć Google aktywowano na wybranych urządzeniach Galaxy z One UI 9, a w kolejnych tygodniach dostępność będzie stopniowo rozszerzana. Samsung nie podał jednak szczegółów dotyczących konkretnych modeli lub rynków.

Z innych wieści – inteligentne okulary Samsunga są już bardzo blisko

Pozostańmy jeszcze na moment w sferze aplikacji producenta z Korei Południowej. W najnowszej wersji Galaxy Wearables pojawiło się bowiem narzędzie do parowania smartfona z inteligentnymi okularami Samsunga bazującymi na systemie Android XR, a zamkniętymi w oprawkach Warby Parker lub Gentle Monster. To sugeruje, że ich rynkowy debiut jest już naprawdę blisko – pogłoski wspominają o rozpoczęciu przedsprzedaży już 12 listopada i wysyłce planowanej na połowę grudnia.