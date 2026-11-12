Nowy unijny przepis uderzy w aplikacje i gry. Co to jest DFA?

Unia Europejska wystosowała nową propozycję przepisów, mających na celu ochronę konsumentów w sieci. Co to jest DFA i jakie zabezpieczenia miałaby objąć ta nowa ustawa o uczciwości cyfrowej?

Unia Europejska chce nowych przepisów. W czym mógłby pomóc DFA?

W listopadzie 2022 roku zatwierdzono dwa ważne dokumenty – DSA i DMA. Akt o usługach cyfrowych – Digital Services Act (DSA) – nałożył na technologicznych gigantów szereg obowiązków w związku z dezinformacją i rozprzestrzenianiem nielegalnych treści. Drugi natomiast to Akt o rynkach cyfrowych – Digital Markets Act (DMA) – który miał m.in. pomóc w wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk monopolistycznych.

Teraz Unia Europejska zaproponowała kolejne przepisy, mające wzmacniać ochronę konsumentów – Akt o uczciwości cyfrowej (Digital Fairness Act; DFA). Jak zaznaczono w komunikacie, dokument ten ma być istotną aktualizacją unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Głównym celem ustaleń ma być zagwarantowanie konsumentom z UE ochrony przed manipulacją i oszustwem w sieci.

W praktyce Unia Europejska staje do walki ze szkodliwymi praktykami firm, które w reklamach wyświetlanych w aplikacjach i grach skłaniają użytkowników do wydawania większych pieniędzy.

Na tym jednak nie koniec, gdyż Komisja Europejska zaproponowała też aktualizację rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC). Dzięki niej mogłaby zostać uprawniona do bezpośredniego prowadzenia dochodzeń i nakładania grzywien w sprawach o dużym zasięgu, które mają istotny wpływ na konsumentów na całym jednolitym rynku.

DFA ma „wyposażyć” Unię Europejską w skuteczniejsze narzędzia do walki z nieuczciwymi praktykami, poprawić sposób egzekwowania przepisów i uprościć je. KE nadmienia, że w rezultacie nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę konsumentów i uczciwszą konkurencję dla przedsiębiorstw, a europejscy konsumenci zaoszczędzą rocznie nawet 13,7 miliarda euro.

Digital Fairness Act (DFA) – propozycja zakresu nowego prawa w UE

Zgodnie z propozycją, Digital Fairness Act (DFA) miałby objąć:

zakaz manipulacyjnych taktyk marketingowych, w tym fałszywe twierdzenia, iż produkt jest na wyczerpaniu, aby wywołać presję zakupu,

przejrzyste i transparentne ceny (również w przypadku wirtualnych kolejek, gdzie ceny zmieniają się dynamicznie),

uczciwość w projektowaniu z możliwością wyłączenia funkcji uzależniających i uporczywych monitów zachęcających do wydatków (np. zapłać, aby przejść czy zapłać, aby wygrać),

jasne ujawnienie marketingu influencerskiego, co jest szczególnie ważne w przypadku nieletnich i ma zapobiegać wykorzystywaniu zaufania do swojej publiczności,

ograniczenie w sprawie nieuczciwych, spersonalizowanych reklam i cen skierowanych do osób nieletnich lub wykorzystujących poufne dane,

cyfrowe umowy i subskrypcje, które będzie można anulować w prostszy sposób.

Proponowany dokument miałby również objąć środki upraszczające zastosowanie dyrektywy o prawach konsumentów w przypadku zakupów online.

UE chce też zaktualizować rozporządzenie CPC i uzupełnić je o: