Allegro i InPost zakopali topór wojenny. Skorzystają klienci

Allegro i InPost znowu grają do tej samej bramki. Postępowanie arbitrażowe zostało ostatecznie zakończone, a spółki zawarły jedno z największych porozumień w polskim sektorze logistycznym.

Polubowne zakończenie konfliktu Allegro i InPostu to ogromna umowa i zapowiedź nowych usług dla konsumentów

We wrześniu 2025 roku InPost skierował do sądu arbitrażowego sprawę przeciwko Allegro, oskarżając platformę e-commerce o faworyzację własnych automatów paczkowych i żądając kary w wysokości niemal 98,7 miliona złotych. W czerwcu 2026 roku zawieszono jednak spór na czas negocjacji nowej umowy – i wygląda na to, że firmy ostatecznie zakopały topór wojenny.

Allegro pochwaliło się zakończeniem postępowania arbitrażowego oraz zawarciem nowego kontraktu z InPostem – firmy twierdzą, że jest to jedno z największych porozumień zawartych w polskim sektorze logistycznym. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 31 grudnia 2031 roku i w pełni zastąpić poprzednie porozumienie. Co istotne dla kupujących, umowa obejmie zaktualizowane warunki komercyjne, gwarancje przepustowości infrastruktury oraz przestrzeń do rozwoju nowych usług dla konsumentów.

W ramach nowego kontraktu InPost ma zająć się zabezpieczeniem kluczowego strumienia przychodów oraz wieloletnią bazą wolumenową dla sieci Paczkomatów, natomiast dla Allegro porozumienie ma oznaczać długoterminową przewidywalność kosztową oraz zapewnioną przepustowość dla dalszego wzrostu. Jak zaznaczył Rafał Brzoska – CEO InPost – to porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim.

Łączna wartość gwarantowanych wolumenów ma wynieść co najmniej 8 miliardów złotych do końca 2031 roku. W efekcie oba przedsiębiorstwa zapewnią sobie wieloletnią stabilność i przewidywalność finansową.

Allegro podsumowało trzeci kwartał 2026 roku – to czas szybkiego tempa wzrostu

Allegro poinformowało również o swoich wynikach finansowych za trzeci kwartał 2026 roku, deklarując najszybsze tempo wzrostu GMV od 2022 roku oraz rekordowo wysokie marże w Polsce. Jak deklarują właściciele tej jednej z największych platform e-commerce w Polsce, wartość sprzedaży na rynkach międzynarodowych podwoiła się w ujęciu rocznym, a liczba aktywnych kupujących poza Polską sięgnęła 5,7 miliona.

Warto wspomnieć, że w ramach grupy Allegro uruchomiono już ponad 300 systemów opartych na sztucznej inteligencji. Firma deklaruje, że z w pełni wdrożonych asystentów AI korzystają już wszyscy klienci platformy. Ponadto 94% zgłoszeń dotyczących jakości sprzedaży od partnerów platformy jest rozwiązywanych bez udziału człowieka, z kolei Allegro AI Asystent doradza 1,7 milionom unikalnych kupujących kwartalnie.

Prezes Allegro deklaruje, iż liczba aktywnych kupujących w całej grupie sięgnęła 21,5 miliona, a dane dotyczące ruchu w serwisie potwierdzają, że nasza przewaga nad czołowymi konkurentami z Chin – mierzona liczbą miesięcznych wizyt na stronach – podwoiła się. W tym miejscu warto nadmienić, iż – zgodnie z nowymi danymi – Polacy coraz częściej rezygnują z zakupów na AliExpress, Temu i Shein ze względu na obowiązkową opłatę celną od lipca 2026 roku.

Allegro podkreśla, że jego tempo wzrostu w Polsce rośnie w wielu sektorach, w tym: