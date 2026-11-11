Marzyłeś o zakupie flagowego smartfona Google na 2026 rok, ale szyki pokrzyżowała Ci zbyt wysoka cena? W trakcie trwającej promocji Black Friday gigant postanowił sprawić, aby ceny za modele z serii Pixel 11 były nieco bardziej atrakcyjne.

Którego Pixela wybrać?

Zanim rzucę w Was nieco przewrotnym „oczywiście taki, na który Was stać”, warto zerknąć pokrótce na to, co Google przygotowało dla swoich fanów na 2026 rok.

Zaczynając od najtańszego (choć wcale nie taniego) wyboru – Pixel 11 to skromna ewolucja poprzedniego projektu, czyli Pixela 10. Do widocznych na pierwszy rzut oka różnic trzeba wliczyć nowy układ mobilny Google Tensor G6, wyrzucenie wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej i pozostawienie wyłącznie opcji 256 GB i 512 GB w technologii UFS 4, start aktualizacji systemu (przypominam – siedem dużych update’ów) od Androida 17 oraz podniesienie mocy ładowania indukcyjnego do 25 W. Poza tym w urządzeniu ponownie znalazło się miejsce na 6,3-calowy ekran AMOLED oraz zestaw trzech aparatów z przodu: 48 Mpix główny, 13 Mpix ultraszerokokątny i teleobiektyw 10,8 Mpix, a także 10,5 Mpix z przodu.

W przypadku kolejnych smartfonów możemy już polegać na słowach naszych recenzentów. Pixel 11 Pro, którego miał okazję sprawdzić Karol, został pochwalony za jakość wykonania, znakomity wyświetlacz OLED, jakość zdjęć z aparatu głównego i teleobiektywu oraz dobrze brzmiące głośniki.

Parafrazując Kubę można natomiast powiedzieć, że w nudzie Pixel 11 Pro XL jest metoda. Smartfon podobnie jak niżej pozycjonowane modele nie niesie ze sobą rewolucyjnych zmian, ale jego wyświetlacz, kultura pracy, aparaty czy magnetyczne ładowanie Pixelsnap to z pewnością elementy, które mogą wielu przekonać do zakupu.

Pixel 11 Pro XL (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo)

Ceny serii Google Pixel 11 na Czarny Piątek

Abyście mogli jak najłatwiej porównać sobie całą rodzinę, ceny promocyjne oraz sugerowane ceny detaliczne możecie podejrzeć poniżej:

Google Pixel 11, 12 GB + 256 GB – 3199 złotych (sugerowana cena detaliczna: 3999 złotych),

Google Pixel 11, 12 GB + 512 – 3799 złotych (SCD: 4949 złotych),

Google Pixel 11 Pro, 12 GB + 256 – 3999 złotych (SCD: 4799 złotych),

Google Pixel 11 Pro, 16 GB + 512 – 4599 złotych (SCD: 5399 złotych),

Google Pixel 11 Pro, 16 GB + 1 TB – 5699 złotych (SCD: 6849 złotych),

Google Pixel 11 Pro XL, 12 GB + 256 – 5199 złotych (SCD: 5749 złotych),

Google Pixel 11 Pro XL, 16 GB + 512 – 5749 złotych (SCD: 6299 złotych),

Google Pixel 11 Pro, 12 GB + 1 TB – 6899 złotych (SCD: 7449 złotych),

A jak mają się ww. ceny do propozycji polskich sklepów z elektroniką? W przypadku Pixela 11 koszt zakupu najtańszej opcji jest niemal identyczny z innymi elektromarketami. Mocniejszy wariant wychodzi natomiast mniej korzystnie przy zakupie bezpośrednio u Google.

Pixel 11 Pro i jego wszystkie trzy warianty wypadają za to lepiej przy zakupie w sklepie producenta. Podobnie sprawa ma się z Pixelem 11 Pro XL – kupując smartfon w trakcie trwania promocji u giganta z Mountain View możecie zaoszczędzić ~100 złotych w porównaniu z oficjalnymi dystrybutorami smartfonów Google w Polsce.