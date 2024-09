Rewolucja: smartfon Samsunga za kilka stówek będzie aktualizowany przez 6 lat!

Samsung, obok Google, jest jednym z liderów, jeśli chodzi o długość wsparcia dla swoich smartfonów i tabletów. Polityka Koreańczyków miała jednak sporo wyłączeń, ale wygląda na to, że postanowili to zmienić. I to w nieoczekiwany sposób!

Smartfon Samsung Galaxy A16 5G będzie aktualizowany przez aż 6 lat

W lutym 2022 roku Samsung ogłosił, że wybrane (nowe) smartfony z serii Galaxy A będą od teraz otrzymywać cztery aktualizacje Androida i One UI, a do tego Koreańczycy zapewnią im aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat. Słowo „wybrane” jest jednak bardzo ważne, ponieważ niektóre modele nie mogą liczyć na tak długie wsparcie. Na przykład Galaxy A05 ma zapewnione dwie aktualizacje Androida i łatki zabezpieczeń przez 4 lata.

Galaxy A15 5G natomiast „łapie się” na dłuższe wsparcie (czyli 4+5 lat). Okazuje się jednak, że jego następca, Galaxy A16 5G, będzie aktualizowany dłużej, bo aż 6 lat. Przez ten okres ma dostawać zarówno aktualizacje Androida, jak i poprawek zabezpieczeń. Aktualnie Koreańczycy dłuższe wsparcie gwarantują tylko flagowcom z serii Galaxy S24 oraz Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6.

źródło: The Tech Outlook

Samsung może (powinien) wydłużyć okres wsparcia też dla innych smartfonów

To ogromne zaskoczenie, ale niewykluczone, że też zapowiedź wydłużenia okresu wsparcia dla innych nieflagowych smartfonów. Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby wyżej pozycjonowane Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G nie miały zapewnionych aktualizacji przez 6 lat od dnia rynkowej premiery.

I choć wciąż nie będzie to 7 lat jak w przypadku flagowców koreańskiej marki, to mimo wszystko nowe modele otrzymają o dwie aktualizacje Androida więcej i dodatkowy rok aktualizacji zabezpieczeń. W jednym i drugim aspekcie jest to zmiana niebagatelna i godna podziwu.

Specyfikacja Galaxy A16 5G została ujawniona

Najnowsze doniesienia na temat Galaxy A16 5G ujawniły nie tylko zaskakująco długie wsparcie, ale też wiele informacji na temat wyposażenia tego modelu. Dzięki nim wiemy, że urządzenie zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz od 4 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto smartfon Samsung Galaxy A16 5G będzie miał wymiary 164,4×77,9×7,9 mm i ważył od 192 do 200 gramów (nie wiemy na tę chwilę, od czego ma zależeć waga), a także spełni kryteria klasy pyło- i wodoodporności IP54. Urządzenie ma być dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: Light Green, Blue Black i Gold.

Samsung Galaxy A16 5G (źródło: The Tech Outlook)

Przedpremierowe informacje potwierdziły też, że Samsung Galaxy A16 5G będzie występował w dwóch wersjach. Jedna otrzyma procesor Exynos 1380, wykonywany w 5 nm procesie technologicznym, natomiast druga układ MediaTek MT6835V/TZ, produkowany z wykorzystaniem 6 nm litografii. Ten ostatni jest jakąś odmianą MediaTeka Dimensity 6100+.

Porównanie specyfikacji smartfonów Samsung Galaxy A15 5G i Galaxy A16 5G (źródło: The Tech Outlook)

Widoczna powyżej grafika potwierdza też, że Samsung Galaxy A16 5G zadebiutuje jeszcze w 2024 roku.