Samsung Galaxy A16 5G już nas całkowicie nie zaskoczy

Producent z Korei Południowej przygotowuje się do premiery kolejnego modelu z serii Galaxy A. Ktoś jednak zepsuł mu niespodziankę, ponieważ dowiedzieliśmy się już, jak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy A16 5G. Mamy też trochę informacji na temat jego specyfikacji technicznej.

Tak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy A16 5G

Nie można powiedzieć, że design tego modelu jest zaskakujący. Wręcz przeciwnie – jest całkowicie przewidywalny, ponieważ widzimy to samo, co w innych smartfonach producenta z Korei Południowej, w tym wystającą na bocznej krawędzi Key Island (tj. wyspę z klawiszami do regulacji głośności i włącznikiem). Na uwagę zasługuje jednak kolor, który przyciąga wzrok i z pewnością skłoni niejednego klienta do zakupu.

Samsung Galaxy A16 5G (źródło: Android Headlines)

Tę „nieoryginalność” można jednak uznać za korzystną, ponieważ od razu widać, że to Samsung. Podobną strategię stosuje Apple w przypadku iPhone’ów i przynosi ona firmie wymierne korzyści. Jako że mamy do czynienia z modelem Galaxy A16 5G, czyli kolejnej generacji, oznacza to, że zapewne wszystkie nowe smartfony południowokoreańskiego producenta będą wyglądać podobnie jak ich poprzednicy (a na pewno większość).

Specyfikacja Galaxy A16 5G też jest już częściowo znana

Światło dzienne ujrzał nie tylko render, który ujawnił wygląd nadchodzącej nowości, ale także garść informacji na temat jego specyfikacji technicznej. W przypadku tego modelu Koreańczycy zdecydowali się na nieczęsto stosowany, choć też nie wyjątkowy krok. Mianowicie Galaxy A16 5G zostanie wyposażony w dwa różne procesory.

Jedna z wersji otrzyma procesor MediaTek Dimensity 6300, a druga układ Exynos 1330. Różni je nie tylko producent, ale też m.in. proces technologicznym, w jakim są produkowane – Tajwańczycy wykorzystują 6 nm, a Koreańczycy 5 nm.

Wspólnym elementem specyfikacji obu wariantów ma być natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh i 4 GB RAM z możliwością rozszerzenia kosztem pamięci wbudowanej. Pozostałe parametry są na tę chwilę nieznane, podobnie jak data premiery i informacje na temat dostępności.

Jest jednak możliwe, że Samsung Galaxy A16 5G trafi do sprzedaży w Polsce, podobnie jak Galaxy A15, który aktualnie kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji 549 złotych, a także Galaxy A15 5G, dostępny u wybranych operatorów w cenie od 699 złotych.