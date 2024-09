Smartfon Asus Rog Phone 9 będzie wydajną bestią

Rog Phone’y to smartfony dla graczy, którzy są bardzo wymagającą grupą użytkowników. Urządzenia dedykowane dla nich muszą być bezkompromisowe – zapewnić bardzo wysoką wydajność oraz świetne ekrany, aby rozgrywka była czystą przyjemnością. Pierwsze informacje wskazują, że smartfon Asus Rog Phone 9 może taki właśnie być.

Smartfon Asus Rog Phone 9 – specyfikacja brzmi obiecująco

To pierwsze informacje na temat nowego Rog Phone’a i od razu bardzo obiecujące. Dla graczy wydajność jest kluczowym aspektem i smartfon Asus Rog Phone 9 nie zawiedzie ich oczekiwań, ponieważ zostanie wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Oficjalnej prezentacji tego SoC spodziewamy się już za miesiąc, 21 października 2024 roku, podczas Qualcomm Snapdragon Summit, które odbędzie się na wyspie Maui na Hawajach.

Za wysoką wydajność odpowiadać będzie jednak nie tylko sam procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ale też duża ilość pamięci operacyjnej i wbudowanej. Tej pierwszej mają być nawet 24 GB, natomiast drugiej 1 TB w topowym wariancie. Oczywiście producent przygotuje również wersje z mniejszą ilością pamięci, ale najbardziej wymagający użytkownicy z pewnością wybiorą tę najlepiej wyposażoną.

Nie mniej ważną kwestią jest również zapas energii, wystarczający na długą i intensywną rozgrywkę. Jeszcze nie wiemy, akumulator o jakiej pojemności będzie miał smartfon Asus Rog Phone 9, natomiast wiadomo już, że użytkownicy naładują go z mocą nawet 65 W. W praktyce oznacza to, że wystarczy kilkanaście minut, aby naładować mocno rozładowaną baterię do 100%.

Pierwsze przedpremierowe wieści wskazują również, że mamy spodziewać się lepszego wyświetlacza, aczkolwiek nie dostaliśmy żadnych konkretów. Wypada jednak przypomnieć, że Asus Rog Phone 8 i Rog Phone 8 Pro, które zadebiutowały 9 stycznia 2024 roku, zostały wyposażone w 6,78-calowe ekrany AMOLED LTPO z funkcją adaptacyjnego odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz oraz maksymalnego 165 Hz. Poprzeczka jest zatem ustawiona wysoko i jesteśmy bardzo ciekawi, jak Tajwańczycy to przebiją.

Kiedy premiera Asus Rog Phone 9?

Jak już zostało wspomniane, poprzednia generacja została zaprezentowana na początku 2024 roku. Premiery najnowszej mamy się jednak spodziewać jeszcze przed końcem tego roku, przynajmniej w Chinach, gdzie smartfon Asus Rog Phone 9 uzyskuje już niezbędne certyfikaty.