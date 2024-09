Nowa funkcja Google Maps w Android Auto ułatwi podróżowanie

Google Maps w Android Auto to jedna z najbardziej przydatnych aplikacji samochodowych, która właśnie otrzymuje kolejną funkcję. Nowość ułatwi szczegółowe planowanie trasy. Jak z niej skorzystać?

Mapy Google z kolejną funkcją w samochodach

Google Maps to powszechnie znana aplikacja, dzięki której bez większych problemów odnajdujemy się w dotychczas nieznanych nam miejscach. Szczególnie przydatna jest forma tej apki na samochodowym wyświetlaczu, dzięki czemu kierowca może na bieżąco śledzić trasę i nie rozprasza się podczas prowadzenia.

Mapy technologicznego giganta są sukcesywnie aktualizowane, a użytkownicy otrzymują coraz to nowsze i przydatne funkcje. Na mapach pojawiają się lokalizacje wejść do budynków, łatwiejsze jest też zgłaszanie wypadków, zdarzeń i utrudnień, takich jak roboty drogowe czy zamknięte pasy ruchu, a nawet obecność policji w danej okolicy.

To jednak nie koniec. W Google Maps w wersji na Android Auto zauważono kolejną nowość. Do funkcji dołącza przycisk Dodaj przystanek. Zostanie on ulokowany pod szczegółami na temat wybranego przez użytkownika celu podróży.

Jak dodać przystanek w Google Maps w Android Auto?

Zasada działania nowej opcji w Google Maps na Android Auto jest dosyć prosta. Po połączeniu się z system samochodowym i uruchomieniu aplikacji Mapy użytkownik może w standardowy sposób wpisać cel podróży. Po jego wybraniu w ramce wyświetli się dodatkowy przycisk o nazwie Dodaj przystanek. Po kliknięciu w tę pigułkę możemy wprowadzić dowolny przystanek, który automatycznie zostanie dodany do planowanej trasy.

Mapy Google w Android Auto z funkcją Dodaj przystanek (fot. Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Jak zaznacza portal 9to5google, nie wiadomo, kiedy opcja ta została oficjalnie dodana. Najpewniej nie jest ona zależna od wersji Android Auto v.12.9, aktualnie rozpowszechnianej w wersji beta.

Funkcja Dodaj przystanek jest już obsługiwana i udało mi się ją wypróbować po połączeniu smartfona działającego na Androidzie 13 z systemem samochodowym. W moim przypadku wersja aplikacji Android Auto została oznaczona numerem 11.145.0101.

Dotychczas dodanie przystanku z poziomu wyświetlacza samochodowego nie było możliwe, aczkolwiek miejsce postoju można było dodać głosowo. Trzeba jednak przyznać, że nowe rozwiązanie jest łatwiejsze, szybsze i wygodniejsze.