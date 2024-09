Kusi i intryguje. Logitech pokazał mnóstwo nowości dla graczy

Podczas wydarzenia Logi Play 2024 firma Logitech miała kilka mocnych ogłoszeń do przekazania. Między innymi zobaczyliśmy sporo nowego sprzętu stworzonego z myślą o wymagających graczach, oczekujących wysokiej precyzji i pierwszorzędnej wygody. Przyjrzyjmy się im z bliska!

Nowe myszki i klawiatury Logitech G

Jedną z najjaśniejszych gwiazd dzisiejszej prezentacji niewątpliwie jest kierowana do miłośników FPS-ów myszka Logitech G Pro X Superlight 2 DEX. Jej sercem jest sensor HERO 2, który może pochwalić się przyspieszeniem przekraczającym nawet 88 G, prędkością maksymalną w okolicach 888 ips oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 8000 Hz. Na tę ostatnią można liczyć bez „kabli” – dzięki technologii Lightspeed. Do tego dochodzą przełączniki Lightforce, które łączą w sobie błyskawicznie reagujące czujniki optyczne z mechanicznym komponentem zapewniającym satysfakcjonujący klik.

Logitech G Pro X Superlight 2 DEX (fot. Logitech)

Wśród nowych gryzoni pojawił się również model Logitech G Pro 2 Lightspeed o symetrycznej konstrukcji, dzięki której zapewnia równie komfortową rozgrywkę osobom prawo- i leworęcznym. Także w tym przypadku producent postawił na czujnik HERO 2 oraz technologię Lightspeed, co pozwala liczyć na wiele.

Dla największych pasjonatów elektronicznej rozrywki powstała również klawiatura Logitech G Pro X TKL Rapid. To pierwsza magnetyczna klawiatura analogowa w ofercie szwajcarskiego producenta. Technologia ta umożliwia regulację punktów aktywacji przełączników i oferuje funkcję szybkiego wyzwalania. Użytkownicy mogą dzięki temu liczyć na precyzyjne i szybkie ruchy oraz szerokie opcje personalizacji z poziomu oprogramowania G Hub.

Logitech G Pro X TKL Rapid (fot. Logitech)

Już teraz do sprzedaży trafia też niskoprofilowa klawiatura Logitech G915 X, mająca zaledwie 23 mm wysokości. Została wyposażona w przeprojektowane przełączniki galwaniczne o zwiększonej stabilności i zmniejszonej głośności. Punkt aktywacji został zredukowany do 1,3 mm, a nowe nakładki z PBT są bardziej odporne na zużycie. Nie zabrakło również wielokolorowego podświetlenia Lightsync RGB, a wisienką na torcie jest zestaw klawiszy multimedialnych, funkcyjnych i rolki głośności. Do wyboru są trzy warianty: przewodowy i dwa bezprzewodowe (pełnowymiarowy i TKL).

Logitech G915 X (fot. Logitech)

Tak prezentują się ceny tych nowych akcesoriów:

Logitech G Racing Series – nowa rodzina urządzeń dla miłośników samochodówek

Do tej pory skupialiśmy się na urządzeniach kierowanych do miłośników strzelanek, gier akcji, erpegów i ewentualnie MMO lub MOBA. Podczas wydarzenia Logi Play zaprezentowana została jednak także rodzina Logitech G Racing Series, która – jak wskazuje na to sama nazwa – powstała z myślą o fanach gier wyścigowych i rajdowych, tych bardziej symulacyjnych niż zręcznościowych.

Akcesoria z tej serii mają zapewniać wierne odwzorowanie samochodu i toru, a równocześnie – wysoką precyzję sterowania. Podstawą systemu jest Logitech G RS Wheel Hub, a więc platforma o szerokich opcjach regulacji, wyposażona również w manetki zmiany biegów oraz konfigurowalne oświetlenie RGB.

Z platformą można połączyć kierownice Logitech G x MOMO albo któryś model z serii Racing. Na dobry początek producent przygotował dwa warianty: bolidowy RS Track Wheel oraz okrągły RS Round Wheel. Oba zostały wykonane z aluminium i pokryte materiałami zapewniającymi pewny chwyt.

Logitech G Racing Series: RS Wheel Hub, Round Wheel i Track Wheel (fot. Logitech)

Miłośnicy symulatorów często oczekują też elastyczności w kontekście rozbudowy systemu. Dlatego Logitech postarał się o rozmaite akcesoria, takie jak RS Shifter & Handbrake (moduł z drążkiem zmiany biegów i hamulcem ręcznym) oraz RS QR Adapter (pozwalający na parowanie bazy z praktycznie dowolną kierownicą).

Ceny? Przedstawiają się następująco:

Na tym nie koniec – pozostałe nowości z Logi Play 2024

Pozostańmy jeszcze na moment przy wyścigach, bo szwajcarski producent zapowiedział, że już na początku przyszłego roku wprowadzi do sprzedaży dwie nowe kierownice premium marki MOMO: SIM GT 320 oraz SIM GT-Racer 290 (obie będą kompatybilne z RS Wheel Hub).

Jeśli chodzi o partnerstwa, to Logitech poinformował także o owocu współpracy ze Streamlabs. Jest nim funkcja AI Game Highlighter, bazująca na sztucznej inteligencji. Automatycznie identyfikuje ona najciekawsze momenty rozgrywki transmitowanej na Twitchu i oferuje przygotowywanie tych fragmentów do publikacji w mediach społecznościowych. Funkcja będzie dostępna za darmo – już jesienią.

Co poza tym? Jeszcze jedną nowinką w ofercie są bezprzewodowe słuchawki Logitech G Astro A50 5. generacji. Urządzenie zostało wyposażone w grafenowe przetworniki Pro-G, mające zapewniać wysoką klarowność i szczegółowość dźwięku. Technologia Lightspeed oferuje zaś możliwość bezprzewodowego przesyłania 24-bitowego audio, a dopełnieniem całości jest mikrofon o rozdzielczości 48 kHz.

Logitech G Astro A50 5. generacji (fot. Logitech)

Kluczową cechą modelu Astro A50 5. generacji jest natomiast coś innego – to funkcja Playsync Audio umożliwiająca płynne przełączanie dźwięku pomiędzy pecetem a konsolami. Użytkownicy mogą podłączyć nawet trzy systemy naraz. W trosce o komfort producent postawił też na solidną konstrukcję oraz poduszki z pianki pamiętającej kształt. Cena? 1399 złotych.