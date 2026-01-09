5G w Polsce jest naprawdę szybkie. Rośnie też popularność Starlinka

Początkowo technologia piątej generacji nie robiła różnicy (z wyjątkiem 5G Plusa), lecz dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – zdecydowanie lepiej. Równocześnie wśród mieszkańców Polski rośnie popularność internetu Starlink.

5G w Polsce jest dziś naprawdę szybkie

Technologia piątej generacji jest dziś dostępna na różnych częstotliwościach: 700 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz i w paśmie C. Jak podaje Speedtest.pl, obecnie w tym ostatnim średnia prędkość transmisji danych wynosi ponad 360 Mb/s. Z kolei w paśmie 700 MHz jest to średnio 70 Mb/s – wynika to z jego charakteru (jest to tzw. pasmo zasięgowe, którego prędkość nie jest najmocniejszą stroną). Aktualnie największy zasięg tej częstotliwości zapewnia Orange.

Średnia prędkość pobierania w 5G w Polsce w 2025 roku wynosiła 236 Mb/s i była aż o 25% wyższa niż w roku poprzednim. Jako ciekawostkę Speedtest.pl podaje, że zdarzyły się rekordowo wysokie pomiary – około 1,8 Gb/s w Orange, Play i T-Mobile oraz 1,4 Gb/s w Plusie. Tak samo spektakularnych wzrostów nie odnotowano natomiast w przypadku prędkości wysyłania i opóźnienia (pingu).

Wykresy pokazujące, jaka była średnia prędkość pobierania, wysyłania i opóźnienia w sieci 5G w 2022, 2023, 2024 i 2025 roku (źródło: Speedtest.pl)

Speedtest.pl podaje również, że w 2025 roku średnia prędkość pobierania za pośrednictwem internetu mobilnego (3G, 4G i 5G) wzrosła o 30% względem 2024 roku – do 90 Mb/s, głównie dzięki zwiększeniu prędkości 5G. Zwiększyła się też prędkość pobierania w internecie stacjonarnym – o 13% rok do roku, do 180 Mb/s. W większym stopniu wzrosła natomiast średnia prędkość wysyłania – o 18%, do 71 Mb/s. Z kolei średnie opóźnienie zmniejszyło się o 1 ms, do 18 ms.

Zwiększa się również prędkość internetu światłowodowego FTTH. W 2025 roku średnia prędkość pobierania wzrosła o 8% – do 298,6 Mb/s, a średnia prędkość wysyłania o 12% – do 128,1 Mb/s, natomiast ping wyniósł 10,6 ms. Ponadto popularność zyskują najnowsze standardy Wi-Fi – ponad 50% testów przeprowadzono w 2025 roku na Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7 (udział tego ostatniego wyniósł 0,3%). A w nie tak dalekiej przyszłości dostępne będzie już Wi-Fi 8.

Według benchmarku najszybszy internet światłowodowy FTTH w Polsce w 2025 roku miało Orange, natomiast T-Mobile najszybszy internet domowy, najszybszy internet mobilny oraz najszybszy internet 5G.

Rośnie też popularność internetu Starlink w Polsce

Speedtest.pl odnotował również znaczący wzrost testów, przeprowadzonych przez użytkowników internetu Starlink – w 2025 roku wykonano ich cztery razy więcej niż w 2024 roku. Do zwiększenia jego popularności zdecydowanie przyczyniło się uproszczenie oferty i obniżenie cen Starlinka w Polsce w 2025 roku.

Internet ze Starlinka również znacząco przyspieszył – w 2025 roku średnia prędkość pobierania wyniosła 159 Mb/s (vs 93 Mb/s w 2024 roku), a w grudniu już 184 Mb/s (wysyłania w tym samym miesiącu zaś 33 Mb/s). Ping z kolei 30 ms za cały rok i 25 ms w samym grudniu.