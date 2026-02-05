Aplikacja IKO PKO BP z nową funkcją. Ułatwi życie

W aplikacji mobilnej IKO PKO Banku Polskiego pojawiła się nowa funkcja, która ułatwi życie wielu osobom. Jeden z wniosków złożysz teraz naprawdę ekspresowo.

Nowa funkcja aplikacji IKO PKO BP ułatwi życie wielu rodzicom

Jeśli jesteś rodzicem, to już możesz ubiegać się o świadczenie Rodzina 800+. Warto podkreślić, że od 2024 roku wniosek można składać wyłącznie online za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia oraz poprzez systemy bankowości elektronicznej.

PKO BP właśnie znacznie ułatwiło życie tym, którzy na co dzień korzystają przede wszystkim ze smartfonów. Rodzice mogą składać wnioski o świadczenie Rodzina 800+ bezpośrednio w aplikacji mobilnej IKO. Warto podkreślić, że część danych potrzebnych do wniosku jest uzupełniana automatycznie, co jeszcze bardziej skraca czas dopełniania formalności koniecznych do uzyskania świadczenia.

Jak złożyć wniosek o 800+ w aplikacji IKO i bankowości elektronicznej PKO BP?

Aby złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 800+ za pomocą aplikacji IKO, należy ją otworzyć i zalogować się, a następnie wybrać z dolnego menu zakładkę Oferta. Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Dla dziecka (znajdziesz ją w górnej części ekranu), wybranie kafelka Świadczenia, a następnie opcji Rodzina 800+. Aplikacja poinstruuje Cię krok po kroku podczas wypełniania wniosku.

Jak złożyć wniosek o 800+ w aplikacji IKO? (screen: Natalia Kania-Kuc)

Jeśli jednak preferujesz bankowość elektroniczną na komputerze czy laptopie – wniosek o 800+ możesz również łatwo złożyć za pośrednictwem serwisu iPKO. Wystarczy zalogować się do platformy, a następnie przejść do zakładki Usługi, wybrać e-Urząd i potem kliknąć w opcję Wniosek Rodzina 800+.

Warto wspomnieć, że klienci PKO BP mogą za pośrednictwem bankowości elektronicznej składać również wnioski o świadczenia, takie jak:

wyprawka Dobry Start,

świadczenie wspierające (dla osób z niepełnosprawnościami),

świadczenia z programu Aktywny Rodzic,

dotacja na fotowoltaikę Mój Prąd.

Jak twierdzi PKO Bank Polski, wnioskowanie o 800+ w aplikacji IKO jest bezpieczne, a wniosek trafia bezpośrednio do ZUS-u. Ponadto rodzic otrzymuje na skrzynkę e-mail potwierdzenie złożenia dokumentu (UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

Michał Macierzyński – dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim – podkreśla, że dzięki prostemu formularzowi i automatycznemu uzupełnieniu danych będzie to kolejna sprawa po prostu „do odklikania” w codziennym biegu.