Składany iPhone będzie miał dużą konkurencję. Android w natarciu

Choć składany iPhone jeszcze nie zadebiutował, to już wiadomo, że będzie miał sporą konkurencję. Szykuje ją bowiem nie tylko Samsung, ale też przynajmniej jeden chiński producent.

Składany iPhone będzie miał dużą konkurencję

Pierwszy składany iPhone, który może nazywać się iPhone Fold lub iPhone Ultra zadebiutuje jesienią 2026 roku – a przynajmniej takie plany ma mieć firma z siedzibą w Cupertino. Pojawiły się jednak informacje, że początkowo jego dostępność może być mocno ograniczona, a sytuacja poprawi się dopiero w 2027 roku.

Przyczynić się do tego może w dużym stopniu – w co trudno uwierzyć – cena, gdyż mówi się, że pierwszy składany iPhone ma kosztować mniej niż 2000 dolarów, czyli podobnie jak Samsung Galaxy Z Fold 7. Zdecydowanie zachęci ona do zakupu. W Polsce prawdopodobna jest jednak cena, przekraczająca 10 tysięcy złotych, aczkolwiek duży wpływ na nią będzie miał kurs dolara, a ten dziś trudno przewidzieć z tak dużym wyprzedzeniem.

Od niedawna wiemy, że składany iPhone będzie miał konkurencję w postaci składanego Samsunga, który ma przyjąć podobną formę – bardziej kwadratową niż prostokątną po rozłożeniu. Jeden i drugi najprawdopodobniej otrzyma składany ekran produkcji Samsung Display bez widocznego miejsca zgięcia, który pokazano na CES 2026.

Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, że swoją alternatywę dla pierwszego składanego iPhone’a szykuje również przynajmniej jeden z chińskich producentów – ma nią być smartfon Oppo Find N7. Nie będzie niespodzianką, gdy na podobny krok zdecydują się też inne firmy z Państwa Środka.

Składany iPhone bardzo szybko doczeka się konkurencji

Składany Samsung z ekranem o bardziej „kwadratowych proporcjach” zapewne zadebiutuje latem br. Pierwszy składany iPhone – jesienią, we wrześniu. W tym samym miesiącu ma też zostać zaprezentowany smartfon Oppo Find N7. Naturalnie to nie przypadek.

Według serwisu Smartprix ma być on wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix oraz akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 80 W i indukcyjnego o mocy 50 W, podobnie jak smartfon Oppo Find N6, którego specyfikacja jest już znana. On zadebiutuje wcześniej – w lutym w Chinach, a globalnie w marcu 2026 roku.

Warto przypomnieć, że podobną do Find N7 formę miał już pierwszy składany smartfon marki Oppo – Oppo Find N.