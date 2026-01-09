Afera wokół Revolut. Lepiej to przeczytaj, zanim skorzystasz z tej usługi

Niespełna miesiąc temu, w grudniu 2025 roku Revolut dołączył do grona firm, które oferują usługi komórkowe klientom w Polsce. Okazuje się jednak, że nie są one odpowiednie dla wszystkich.

Oferta Revolut Mobile nie jest dla każdego

Oferta Revolut Mobile obejmuje dwa plany mobilne – za 25 złotych miesięcznie z pakietem 50 GB w Polsce i 7 GB w roamingu w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz za 45 złotych miesięcznie z paczką 200 GB w kraju i 13 GB w roamingu w EOG.

Ponadto klienci mają zapewnione nielimitowane rozmowy i SMS-y w Polsce i roamingu w EOG, czyli krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinie, a także subskrypcję NordVPN i opcję dobrania do 3 dodatkowych numerów (od 10 złotych miesięcznie za numer). Do tego Revolut daje w zestawie pakiet Messaging Pass, do którego za chwilę wrócimy.

Oferta Revolut Mobile (źródło: Revolut)

Jak informuje portal GSMOnline, jeden z klientów zdecydował się przenieść swój numer do Revolut Mobile, do czego skłoniła go również informacja o „worldwide Wi-Fi Calling” w materiałach 1GLOBAL, który jest partnerem Revolut. Po wyjeździe poza EOG okazało się jednak, że W-Fi Calling nie działa w Revolut Mobile.

Tutaj wracamy do Messaging Pass. Na stronie Revolut widnieje informacja, że jeśli jesteś poza UE, możesz pozostać w kontakcie dzięki usłudze Messaging Pass. Ten odnawialny miesięczny limit pozwala na korzystanie z danych o ograniczonej przepustowości do wysyłania wiadomości i korzystania z innych aplikacji, dzięki czemu zawsze jesteś w kontakcie za granicą.

Poniżej wymienione są aplikacje, z których można korzystać w ramach Messaging Pass. Są to: WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal, Discord, Line, Viber i Botim. Na stronie Revolut nie ma regulaminu tej usługi, ale można na niej znaleźć informację, że to pakiet „co najmniej 500 MB” z ograniczeniem prędkości do 16 kbps. Ma być on dostępny do 30 kwietnia 2026 roku.

Messaging Pass w Revolut Mobile (źródło: Revolut)

Złożona przez klienta reklamacja na brak Wi-Fi Calling została odrzucona, ponieważ – jak uzasadniono – na stronie usługi, w dokumentach i materiałach Revolut Mobile nie ma informacji o jej dostępności. Co więcej, dział obsługi klienta nazywa ofertę „lokalną”, jasno sugerując, że jest ona przeznaczona do wykorzystywania w Polsce (na bazie zasięgu Play) i EOG.

Zastanów się dwa razy, zanim przeniesiesz numer do Revolut Mobile

Zdecydowana większość mieszkańców Polski albo w ogóle nie wyjeżdża poza granice kraju, albo co najwyżej do jednego z krajów Unii Europejskiej. W ich przypadku fakt, że plany Revolut Mobile są ograniczone do EOG, nie ma żadnego znaczenia.

Znaczenie ma natomiast dla osób, które planują wyjechać poza Europejski Obszar Gospodarczy, na przykład do Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry czy Turcji, które są popularnymi destynacjami turystycznymi. W tych krajach będą zmuszone do korzystania z aplikacji do komunikacji w ramach Messaging Pass, ponieważ nie będą miały możliwości dzwonienia ani SMS-owania w klasyczny sposób, nawet za dodatkową opłatą, nie mówiąc już o korzystaniu z internetu i (braku) możliwości wykupienia pakietu do użycia poza roamingiem UE.

Co prawda klienci mogą korzystać z internetu za granicą na całym świecie dzięki eSIM w Revolut – po wykupieniu pakietu, lecz nie jest to rozwiązanie, tylko „łatanie” sytuacji. Warto zatem mieć świadomość opisanych powyżej ograniczeń przed przeniesieniem swojego numeru do Revolut Mobile.