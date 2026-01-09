Empik znowu zmienia zasady na mniej korzystne dla klientów

Empik po raz kolejny zapowiedział wprowadzenie w życie zmian niekorzystnych dla klientów – będą musieli wydać więcej, aby skorzystać z jednego z benefitów. Jest jednak też lepsza wiadomość – warto rozważyć propozycję sklepu.

Kolejna niekorzystna zmiana dla klientów Empiku

12 czerwca 2025 roku zaczął obowiązywać zaktualizowany regulamin Empik Premium Free i nowe zasady dla jego użytkowników. Przede wszystkim od tego dnia nie można już dołączyć do grona subskrybentów tego planu, ale osoby, które wcześniej do niego należały, nadal mogą z niego korzystać. Od 26 stycznia 2026 roku na nowych, mniej korzystnych zasadach.

Tego dnia zaczną bowiem obowiązywać nowe, w związku z czym klienci będą musieli wydać już nie 100 złotych, a aż 150 złotych, żeby móc skorzystać z darmowej wysyłki do punktu odbioru lub dostawy za pośrednictwem kuriera. Należy jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to zamówień do salonów Empiku – w takim przypadku dostawa jest zawsze darmowa, bez względu na kwotę zamówienia, o ile sprzedawcą jest Empik.

Od 26 stycznia 2026 roku dostawa kurierem i do punktów odbioru z Empiku będzie darmowa tylko dla zamówień na kwotę co najmniej 150 złotych, a nie 100 złotych jak wcześniej (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Teraz – jak nigdy wcześniej – opłaca się wykupić Empik Premium

Sklep regularnie zachęca do wykupienia Empik Premium różnymi promocjami. Do wyboru są trzy warianty subskrypcji – miesięczna, półroczna i roczna. Aktualnie najbardziej opłaca się wykupić tę ostatnią, gdyż obecnie jej cena wynosi 39,99 złotych. Dla porównania, za półroczną trzeba zapłacić 34,99 złotych, a miesięczną – 10,99 złotych.

Ponadto osoby, które zdecydują się wykupić Empik Premium i użyją w koszyku kodu PREMIUM20, otrzymają kupon na kwotę 20 złotych na pierwsze zakupy w aplikacji lub empik.com, ważny do 14 lutego 2026 roku. Minimalna wartość zamówienia to jednak 200 złotych brutto.

Zachętą do wykupienia Empik Premium jest również obietnica zwrotu pieniędzy (w formie kodu rabatowego do wykorzystania w sklepie), jeśli w ciągu roku nie oszczędzicie (na rabatach i dostawach) przynajmniej tyle, ile zapłaciliście za subskrypcję. To wyjątkowa obietnica, która daje gwarancję, że nie będziecie stratni.

A możecie nawet zyskać, gdyż wartość kuponu jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek złotych. Oznacza to, że jeśli zapłaciliście za premium 39,99 złotych, a zaoszczędziliście tylko 27 złotych, czyli różnica wynosi ~13 złotych, otrzymacie kupon na kwotę 20 złotych. Kupon będzie ważny przez 30 dni od jego wydania. Chęć jego otrzymania należy zgłosić na tej stronie.

Ponadto abonenci Empik Premium mają dostęp do różnych benefitów, choć nie wszystkie są stałe. Aktualnie są to: