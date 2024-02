Kto ma najszybsze 5G w Polsce?

Bez wątpienia można stwierdzić, że uzyskanie przez polskich operatorów dostępu do pasma C znacznie zwiększy możliwości w zakresie 5G. Widać to już po wynikach testów, jednak to, kto jest w Polsce liderem, nie jest jednoznaczne. Dlaczego?

Zmiana lidera 5G?

Na początku lutego 2024 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl, że mamy w Polsce nowego lidera pod względem prędkości pobierania i wysyłania w sieci 5G. Według opublikowanego wówczas rankingu SpeedTest.pl, najlepsze rezultaty uzyskało Orange (149,1 Mb/s pobierania i 30,3 Mb/s wysyłki danych).

We wspomnianym rankingu całkowicie zmienił się układ sił, ponieważ królujący do tej pory w kategorii 5G Plus spadł na 3. miejsce, tuż za T-Mobile. Najgorszy wynik zanotowało Play, które sporo traciło do konkurencji. Teraz jednak sytuacja nieco się komplikuje, ponieważ swój ranking 5G opublikował RFBenchamark. Jego wyniki są zupełnie inne, tak samo jak obecny lider.

Lider 5G według RFBenchmark

Dane, na podstawie których stworzono ranking, zostały zebrane w styczniu 2024 roku dzięki 568102 pomiarom wykonanym na terenie całego kraju. Jak już na samym początku raportu podkreślają jego twórcy, widać wyraźną różnicę po wdrożeniu przez Orange i T-Mobile nowych bloków w paśmie N78 w największych polskich miastach. Warto zauważyć, że nie są to jednak tak kolosalne różnice, jak w przypadku przedstawionych przez SpeedTest.pl danych.

Według pomiarów zgromadzonych przez RFBenchmark liderem w prędkości wysyłania danych w sieci 5G jest Plus ze średnim wynikiem 140,7 Mb/s. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazło się Orange (93,9 Mb/s), a tuż za nim T-Mobile (83,2 Mb/s). Zestawienie zamyka Play z wynikiem 64 Mb/s. Warto jednak odnotować, że sieć była wówczas dopiero w trackie procesu wdrażania pasma C, dlatego jej wyniki z pewnością poprawią się w kolejnych zestawieniach.

Jeśli zaś chodzi o średnią prędkość wysyłania danych, to Plus musi tutaj uznać wyższość Play, które uzyskało 47,7 Mb/s. Z kolei najniższe opóźnienie, wynoszące 24,4 ms, przypadło Orange.

źródło: RFBenchmark

Opublikowano też zestawienia średnich wyników uzyskanych w pomiarach LTE. W kategorii pobierania danych najlepiej wypada T-Mobile z wynikiem 42,7 Mb/s, a tuż za nim znaleźli się Play (39,5 Mb/s), Orange (37,3 Mb/s) oraz Plus (35,1 Mb/s). Pod względem prędkości wysyłki króluje Play, który uzyskał średni wynik na poziomie 23,4 Mb/s, a na najniższe opóźnienie można liczyć w Orange (28,5 ms).

Skąd wynikają różnice w rankingach?

Już na pierwszy rzut oka widać, że pomiędzy rankingami opublikowanymi przez SpeedTest.pl oraz RFBenchmark są spore różnice, szczególnie jeśli chodzi wyniki poszczególnych operatorów. Z czego to wynika?

RFBenchmark argumentuje niższe wyniki operatorów faktem, że przedstawione przez niego średnie wartości uzyskane zostały poprzez agregację danych z całego miesiąca. Jako przykład podany został T-Mobile, który przez większość stycznia notował w testach prędkości na poziomie około 60 Mb/s. Natomiast w ostatnim tygodniu miesiąca, po aktywacji sieci 5G na paśmie C, zaobserwowano znaczący wzrost prędkości, przekraczający 150 Mb/s, co dokładnie widać na udostępnionym wykresie:

źródło: RFBenchmark

RFBenchmark zaznacza, że wykorzystuje specjalny algorytm agregacji danych, który ma na celu zapobieganie manipulacji wynikami. W związku z tym wartości prezentowane w rankingu mogą odbiegać od prostych średnich arytmetycznych. Jak zapewniają twórcy rankingu, dzięki temu podejściu analiza danych jest bardziej wiarygodna i odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji.