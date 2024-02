Takiego wyboru nie daje żaden operator. To niewiarygodne

Na polskim rynku prowadzi działalność wielu operatorów. Tylko czterech z nich dysponuje własną infrastrukturą (Orange, Play, Plus i T-Mobile – są to MNO), podczas gdy reszta korzysta (za opłatą) z ich zasięgu – oni noszą miano MVNO. Jednym z nich jest lajt mobile. Zdecydował się on na rewolucyjną zmianę, która może mu przysporzyć kolejnych klientów.

lajt mobile to pierwszy operator w Polsce, który daje taki wybór klientom

MVNO, z uwagi na fakt, że nie dysponują własną infrastrukturą, muszą korzystać z nadajników MNO. Najwięcej z nich ma podpisane umowy z Plusem i lajt mobile nie jest wyjątkiem. Od teraz klienci tej sieci nie muszą jednak korzystać z zasięgu Plusa, gdyż dostali niespotykany u innych operatorów wybór.

lajt mobile obecnie umożliwia klientom zdecydowanie, czy chcą korzystać z zasięgu Plusa, czy Orange. To znacząco zwiększa grono osób, które mogą zainteresować się ofertą tej sieci, ponieważ nie jest tajemnicą, że w różnych lokalizacjach różni operatorzy mają lepszy lub gorszy zasięg. Jest jednak jeden „haczyk”.

Z jakiegoś powodu nie w każdej ofercie można wybrać zasięg Plusa lub Orange. W przypadku abonamentów z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, lajt mobile daje taki wybór tylko w dwóch najtańszych taryfach – w najdroższej już nie.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w ofercie internetu mobilnego – tylko w taryfach za 15 złotych miesięcznie z pakietem 10 GB i za 30 złotych miesięcznie z paczką 30 GB można wybrać zasięg Plusa lub Orange. W najdroższej opcji za 40 złotych miesięcznie z łącznie 300 GB (100 GB od 8:00 do 1:00 i 200 GB od 1:00 do 8:00) dostępny jest tylko zasięg Plusa.

Niewykluczone, że dodanie zasięgu Orange jest pokłosiem otwarcia się Orange na operatorów wirtualnych. lajt mobile jest jednak pierwszym, który prowadzi działalność na skalę krajową – do tej pory byli to lokalni operatorzy.

Jest jeszcze jedna nowość w lajt mobile

Operator daje teraz klientom nie tylko możliwość wybrania zasięgu Orange lub Plusa, ale też okresu, na jaki zostanie zawarta umowa – może być ona bezterminowa lub na 6 albo 24 miesięcy. Wcześniej standardem w lajt mobile była umowa bez okresu zobowiązania.

Ciekawostką jest jednak to, że wybranie umowy na czas określony nie zapewnia żadnych dodatkowych profitów – klient dostanie rabat na abonament również wtedy, gdy wybierze umowę bezterminową.