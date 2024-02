Orange zaczyna sprzedawać smartfony kolejnej marki

Oferta smartfonów dostępnych u pomarańczowego operatora rozszerzyła się o kolejnego producenta. W ofercie Orange dostępny już jest jeden z modeli Infinix. Ile trzeba za niego zapłacić?

Infinix wkracza do Orange

W ofercie Orange znajdują się smartfony rozmaitych producentów. Ich lista co jakiś czas się zmienia: jedne marki odchodzą, a drugie się pojawiają. Na końcu stycznia 2024 roku mieliśmy nawet okazję obserwować powrót smartfonów Motorola do oferty tego operatora. Teraz dołącza do niej także Infinix.

Na sam początek klienci Orange nie mają jednak zbyt wielkiego wyboru, ponieważ w sklepie operatora pojawił się tylko jeden model: Note 30 5G. Smartfon można kupić wybierając abonament Plan S, Plan M, Plan L lub Orange Love. Dostępna jest także możliwość zakupu bez wybierania planu abonamentowego. W takiej sytuacji za urządzenie Infinix trzeba zapłacić 1399 złotych.

Infinix Note 30 5G (źródło: Orange)

Note 30 5G dostępny jest w dwóch kolorach Magic Black oraz Sunset Gold (który bardziej wygląda jak pomarańczowy). W zestawie oprócz samego smartfona znajduje się etui, folia ochronna na ekran, słuchawki, ładowarka i kabel USB. Trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach taki pakiet to coraz rzadszy widok.

Co oferuje smartfon?

Producent wyposażył urządzenie w 6,78-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Motorem napędowym smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6080, który współpracuje z 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej (można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB). Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh.

Dla wielu użytkowników ważny jest także aparat, jakim dysponuje urządzenie. Infinix Note 30 5G może pochwalić się 108 Mpix aparatem głównym oraz 16 Mpix kamerką do selfie. Istotna może okazać się także obecność modułu 5G, NFC, a także złącza audio 3,5 mm.

Na sam koniec warto wspomnieć także, że smartfon dostępny w Orange po wyjęciu z pudełka działa w oparciu o Androida 13, a jego konstrukcja spełnia normy IP53, co oznacza, że jest odporny na drobne zachlapania i zanieczyszczenia.