Android 12 już niedługo zawita na pokład pierwszych urządzeń! Poznaliśmy możliwą datę wydania

Odkąd Google podało do publicznej wiadomości pierwsze informacje odnośnie nadchodzącej aktualizacji ich mobilnego systemu operacyjnego, lwia części internetu dosłownie straciła dla niego głowę. Nie ma się co dziwić – Android 12 otrzyma prawdopodobnie największe wizualne odświeżenie od czasów pierwszego Material Design. System niedawno wszedł w piątą i ostatnią fazę rozwoju przed oficjalnym wydaniem, które, jak wynika z najnowszych doniesień, zostało zaplanowane na początek października.

Android 12 na ostatniej prostej

Nowa odsłona jednego z najpopularniejszych systemów operacyjnych na świecie słusznie wywołuje wiele emocji, głównie ze względu na zbliżające się wielkimi krokami zmiany estetyczne. Należy jednak pamiętać, że usprawnienia widoczne na pierwszy rzut oka stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej, a w codziennym użytkowaniu najważniejsze mogą okazać się zmiany ukryte „pod maską”.

Mishaal Rahman, redaktor naczelny serwisu XDA Developers, twierdzi, że udało mu się dotrzeć do wewnętrznych dokumentów firmy z Mountain View, zdradzających potencjalną datę premiery systemu Android 12. Jeśli wierzyć załączonym materiałom, w ramach projektu AOSP, kod źródłowy ujrzy światło dzienne już 4 października. Należy tutaj zaznaczyć, że wydanie AOSP często jest powiązanie z dniem, w którym Google rozpoczyna wdrażanie stabilnych wersji Androida.

(źródło: Twitter / @MishaalRahman)

Kto jako pierwszy może liczyć na aktualizację?

W pierwszej kolejności, co nie powinno nikogo szczególnie zdziwić, stosowną aktualizację mają otrzymać kompatybilne smartfony z serii Pixel. Nieoficjalnie mówi się, że nastąpi to jeszcze tego samego dnia.

W związku z powyższym, coraz częściej spekuluje się na temat planowanej premiery flagowych urządzeń Google – Pixel 6 i Pixel 6 Pro, która to miałaby się odbyć dwa tygodnie po oficjalnym wydaniu kodu źródłowego Androida 12, to jest już 19 października.

Nowy Android, w porównaniu do swoich poprzedników, zaliczy niewielki poślizg – jeśli w ogóle można to nazwać w ten sposób. Co prawda Google do tej pory nie podało żadnej konkretnej daty wydania, jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat gigant z Mountain View zdążył przyzwyczaić użytkowników do bardziej letnich klimatów. Android 9 Pie, 10 oraz 11 zostały bowiem wydane kolejno: 6 sierpnia 2018 roku, 3 września 2019 roku i 8 września 2020 roku.

Niestety, nie wiadomo jeszcze kiedy ani którzy producenci urządzeń mobilnych jako pierwsi zdecydują się wypuścić aktualizację do Android 12 dla aktualnie dostępnych urządzeń. Na więcej informacji, tym razem z potwierdzonych źródeł, nie powinniśmy jednak czekać zbyt długo.