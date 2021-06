Oto 6 rzeczy, które zmienią się w Androidzie, jeszcze zanim trafi do nas Android 12

Nowości dla systemu Android należą się nie tylko serii smartfonów Pixel, co Google najwyraźniej rozumie, prezentując sześć kolejnych zmian, które trafią na wszystkie smartfony z tym systemem – i to jeszcze przed jesienią.

Po raz pierwszy coś dla wszystkich

Google zwykle nie robiło takich rzeczy. Całą śmietankę najnowszych funkcji zawsze, ale to zawsze spijały Pixele. Cała reszta smartfonów na Androidzie musiała pogodzić się z tym, że z nowymi opcjami systemu będą wlec się w ogonku, o ile w ogóle dostaną do nich dostęp. Tym razem mamy do czynienia z pewnym precedensem. Owszem, Google przedstawiło szereg rzeczy, które wkrótce pojawią się na Pixelach, ale jednocześnie opublikowało listę ulepszeń dostępnych dla wszystkich użytkowników smartfonów z Androidem.

Reklama

Blog Google wymienia sześć rzeczy, które staną się dostępne dla użytkowników Androida, jeszcze tego lata. Po pierwsze, system Earthquake Alerts będzie wdrażany na całym świecie. To funkcja przydatna zwłaszcza w regionach o wysokim ryzyku występowania trzęsień ziemi. Stosowny komunikat o nadciągającym trzęsieniu będzie pojawiał się na smartfonach na kilka sekund przed wstrząsami, co w pewnych przypadkach może zadecydować nawet o czyimś życiu. Funkcja dostępna dotąd w Nowej Zelandii i Grecji, będzie poszerzana o kolejne kraje, takie jak Turcja, Filipiny, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan czy Uzbekistan. Docelowo, ma działać globalnie.

Po drugie, w aplikacji Wiadomości pojawi się możliwość oznaczania dowolnej wiadomości za pomocą gwiazdki. Dzięki takiemu wyróżnieniu, zyskamy do niej łatwy dostęp, a najważniejsze informacje nie znikną w gąszczu rozmów. Funkcja ta ma być szerzej wdrażana w nadchodzących tygodniach.

Po trzecie, jeszcze tego lata w stabilnej wersji klawiatury Gboard pojawią się kontekstowe emoji Kitchen. Ta ciekawa opcja „przetłumaczy” dowolne zdanie na odpowiadający mu znaczek emoji, co może pomóc w idealnym doborze symboli do tego, co chcemy przekazać. Niestety, będzie dało się z niej skorzystać tylko wtedy, gdy będziemy posługiwać się językiem angielskim lub hiszpańskim.

Po czwarte, pojawiło się więcej poleceń dla Asystenta Google. Może on teraz przenosić się do określonych miejsc w aplikacjach, by wykonywać tam pomniejsze akcje. Za jego pomocą zapłacimy na przykład rachunki w aplikacji płatniczej. To znaczy nie my, bo nie ma słowa o dostępności tego rozwiązania w Polsce.

Po piąte, ułatwienia dostępu Voice Access w wersji beta, będą w stanie wykrywać, czy patrzymy się na smartfon i wykonywać polecenia tylko wtedy, gdy uda się potwierdzić, że tak jest. Nawigowanie po telefonie za pomocą głosu powinno być nieco łatwiejsze.

Po szóste, i chyba najważniejsze, Android Auto będzie teraz bardziej konfigurowalne. Aktualizacja zapewni możliwość personalizacji ekranu uruchamiania czy ręcznego ustawienia trybu ciemnego. Łatwiejsze też będzie przeglądanie treści dzięki nowym zakładkom w aplikacjach multimedialnych. No i pierwsza konfiguracja Android Auto będzie szybsza.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Androidzie Auto, odsyłam Was do tekstów Mateusza – jest na bieżąco z tym oprogramowaniem, a ostatnio testował na nim wersję beta AutoMapy!