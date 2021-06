Android 12 jak kameleon – ikony aplikacji dostosują się kolorystycznie do tapety

Ponieważ Android 12 jest już dostępny do pobierania w wersji beta, na forach miłośników systemu Google zaroiło się od różnych szczegółów dotyczących jego wyglądu i działania. Okazuje się, że będziemy mieli wpływ nawet na kolory ikon.

Android 12 z ikonami jak małe kameleony

Google wprowadził w Androidzie 12 sporo zmian. Część z nich ma wymiar czysto estetyczny – modyfikacje dosięgnęły widżety, sekcję ze skrótami do ustawień, ukazującą się po opuszczeniu z góry ekranu belki systemowej czy też monity z notyfikacjami. Wszystko ma być bardziej spójne i przyjemne oku niż kiedykolwiek wcześniej. Google twierdzi, że to ujednolicenie możliwe jest dzięki wprowadzeniu współczesnego języka projektowania, nazwanego Material You. Dostosowując aplikacje do wytycznych tego stylu, twórcy aplikacji będą mogli sprawić, że ich programy sprawią wrażenie jak gdyby były one niezbywalną częścią systemu.

Co ciekawe, uzyskanie takiego efektu możliwe jest dzięki specyficznej funkcji, nad którą Google nie rozwodziło się zbytnio podczas prezentacji Androida 12. Otóż w drugiej becie tego systemu można uruchomić flagę, która umożliwia automatyczną zmianę wyglądu ikon kilku podstawowych aplikacji. Personalizacja smartfona na Androidzie nie jest niczym nowym – w końcu launchery często mają możliwość instalowania niestandardowych pakietów ikon i dowolnej ich podmiany. W Androidzie 12 nie chodzi jednak o kompletną zmianę ikony, a dostosowanie jej barwy do dominujących kolorów tła. Wstępnie takie zdolności mają apki Google, takie jak Wiadomości, Telefon i Zdjęcia.

Na powyższych przykładach widać, jak to działa zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym. System odpowiednio rozpoznaje schematy kolorystyczne i umożliwia uzyskanie optymalnego kontrastu i widoczności ikon tak, by nie zlewały się one wizualnie z tłem. Jednocześnie wszystko utrzymywane jest w bardziej stonowanych, pastelowych barwach, co różni się od cukierkowatych ikonek systemowych, znanych ze stylu Material Design.

Soo, I did something again :)



The icon can be based on these colors. pic.twitter.com/mRYXWYMOek — Dylan Roussel (@evowizz) May 20, 2021

Nowy system Google wzbudza zainteresowanie

Ponieważ wiele modyfikacji Androida 12 dotyczy aspektów wizualnych, przyciągnęło to do programu testowego więcej użytkowników niż zazwyczaj. Choć nie znamy konkretnej liczby testerów, Dave Burke, współodpowiedzialny za rozwój Androida w Google, powiedział, że jeszcze nigdy tyle osób nie zainstalowało wersji beta tego systemu.

Pierwsi testerzy z Polski, którzy zdecydowali się pobrać Androida 12 beta 2, są zadowoleni z działania systemu. Prawdą jest, że potrzebujemy smartfonu Google Pixel 3 lub nowszego, by móc zainstalować tę wersję oprogramowania, ale baza użytkowników tych urządzeń w naszym kraju jest zadziwiająco duża, biorąc pod uwagę fakt, że Google nie wspiera oficjalnie dystrybucji swoich produktów hardware’owych w Polsce.