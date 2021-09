Pixel 6 nie popsuje konferencji Apple. Na jego premierę musimy dłużej poczekać

Google opublikowało krótkie wideo, które zapowiada Pixela 6. Co prawda, oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale bardziej spostrzegawczy fani zauważyli datę, która prawdopodobnie wskazuje dzień prezentacji nowego smartfona.

Google chyba jest niecierpliwe

Apple do dnia premiery stara się utrzymać wszystkie informacje o swoich nowych produktach w tajemnicy. Jak wiemy, firmie Tima Cooka nie wychodzi to zbyt dobrze, ale to już temat na inną dyskusję. Z kolei w działaniach Google można zauważyć inną politykę. Przykładowo Pixel 6 jeszcze nie miał premiery, a już poznaliśmy całkiem sporo oficjalnych danych, w tym nawet wygląd nowego smartfona.

W opublikowanym właśnie wideo, trwającym 30 sekund, możemy zobaczyć zapowiedź Pixela 6. Poznajemy jego wygląd, a także zmiany, które zostaną wprowadzone wraz z Androidem 12 – firma chwali się głównie nowym językiem wzornictwa Material You i przeprojektowanymi widżetami.

Google przez chwilę wspomina jeszcze o autorskim układzie Tensor SoC, który podobno ma wnieść sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe na wyższy poziom. W reklamie dowiemy się, że smartfon „zobaczy, kim jesteśmy” i lepiej dostosuje się do naszych preferencji.

Co więcej, oprócz wspomnianego materiału wideo, na oficjalnym koncie Made by Google na Instagramie, opublikowane zostało zdjęcie przedstawiające różne zestawy nowych widżetów. Możemy na nim również zobaczyć działanie nowej funkcji, która będzie odpowiadać za automatyczne dostosowanie wyglądu poszczególnych elementów do głównego koloru tapety. Trzeba przyznać, że prezentuje się to całkiem przyjemnie.

Na premierę Pixela 6 będziemy musieli dłużej poczekać?

Wcześniejsze, nieoficjalne rewelacje wskazywały, że nowe Pixele zostaną zaprezentowane już w najbliższy poniedziałek. Oznaczałoby to, że premiera odbyłaby się dzień przed konferencją Apple, na której poznamy iPhone’y 13.

Możliwe, że mamy dobre informacje dla zespołu Tima Cooka, który najpewniej w tym roku nie zaskoczy niczym szczególnym. Jak zwraca uwagę serwis Android Police, na widżetach zegara na zdjęciu opublikowanym na Instagramie pojawia się data „Tue 19”. Wysoce prawdopodobne, że chodzi o 19 października, który wypada właśnie we wtorek i możliwe, że wówczas Pixele 6 zostaną oficjalnie zaprezentowane.