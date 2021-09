Pixel 6 Pro już nas nie zaskoczy, może tylko ceną

Jak co roku o tej porze, wraz z pojawieniem się na drzewach pierwszych pożółkłych liści, Google przygotowuje się do zbliżającej się wielkimi krokami premiery nowych urządzeń z serii Pixel. Tegoroczne modele będą się jednak nieco różniły od swoich poprzedników w przynajmniej kilku kluczowych aspektach. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że rozpoczną one zupełnie nowy rozdział w historii marki. Na temat nadchodzącego Pixela 6 Pro (i Pixela 6) wiadomo już całkiem sporo, zaś najnowsze doniesienia potwierdzają wiele dotychczasowych przypuszczeń.

Google Pixel 6 Pro – czym (nie) zaskoczy nas Google w 2021 roku?

Odnośnie wyglądu omawianych urządzeń powiedziane zostało zarówno wiele dobrego, jak i złego. Niezależnie od tego, czy nowy design przypadł do gustu, czy wręcz przeciwnie, nie sposób odmówić Google pewnej oryginalności – rodzina Pixel 6 z całą pewnością będzie wyróżniała się na tle innych smartfonów na rynku. Niech aspekt wizualny pozostanie zatem kwestią wyłącznie subiektywnej oceny.

Reklama

Jak podaje serwis XDA-Developers, coraz więcej źródeł wydaje się być ze sobą zgodnych odnośnie specyfikacji technicznej nadchodzącego urządzenia i oferowanych przez niego możliwości. Pixel 6 Pro ma zostać wyposażony w zakrzywiony, 6,71-calowy wyświetlacz P-OLED o rozdzielczości 3120×1440 pikseli, który odświeży obraz z częstotliwością nawet 120 Hz. Pod jego powierzchnią znajdzie się ekranowy czytnik linii papilarnych (optyczny).

Na zaplecze fotograficzne Google Pixel 6 Pro składać się będzie zestaw czterech aparatów, z czego trzy znajdą się na tylnym panelu. Głównej 50 Mpix (Samsung GN1) matrycy towarzyszyć będą 48 Mpix (Sony IMX586) teleobiektyw z czterokrotnym optycznym zbliżeniem oraz 12 Mpix (Sony IMX386) obiektyw ultraszerokokątny. Aparat przedni, przeznaczony do zdjęć typu selfie, również otrzyma matrycę o rozdzielczosci 12 Mpix (Sony IMX663).

Sercem Google Pixel 6 Pro ma być autorski, ośmiordzeniowy procesor Google Tensor (2x ARM Cortex-X1 2,8 GHz + 2x ARM Cortex-A78 2,25 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,8 GHz) ze zintegrowanym modemem obsługującym sieci komórkowe piątej generacji (Samsung Exynos 5123) i układem graficznym Mali-G78.

Na pokładzie Google Pixel 6 Pro znajdzie się również miejsce na nawet 12 GB RAM (LPDDR5) i minimum 128 GB pamięci wewnętrznej. Akumulator będzie miał zaś pojemność 5000 mAh (ładowarka sprzedawana osobno) i prawdopodobnie też funkcję bezprzewodowego ładowania zwrotnego.

Pakiet wspieranych standardów łączności nie kończy się jednak na 5G. Google Pixel 6 Pro będzie się mógł pochwalić także obsługą Wi-Fi 6E, NFC oraz UWB. W świetle planowanego umożliwienia otwierania i zamykania drzwi samochodu przy pomocy cyfrowego klucza, ostatni z nich może się okazać szczególnie przydatny.

Pixel 6 Pro (i podstawowy Pixel 6) po wyjęciu z pudełka będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 i mają otrzymywać poprawki zabezpieczeń nawet przez pięć lat!

Potencjalni nabywcy powinni jednak przygotować się na niemały wydatek, bowiem Google zamierza spróbować swoich sił w segmencie premium. Spodziewana data premiery nowych flagowców Google to 19 października 2021 roku.