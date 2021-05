Android 12 wprowadzi cyfrowe kluczyki samochodowe. Pojawią się jednak ograniczenia

Ze zmian, które wprowadzi Android 12, powinni być zadowoleni również właściciele nowych samochodów. Google oficjalnie ogłosiło, że tegoroczna aktualizacja otrzyma obsługę cyfrowego kluczyka.

iPhonem lub Apple Watchem otworzymy już samochód

W zeszłym roku funkcję cyfrowego kluczyka ogłosiło Apple i BMW. Dowiedzieliśmy się, że z nowego rozwiązania skorzystamy w przypadku nowszych modeli iPhone’a i Apple Watcha, a także, że początkowo opcja będzie wspierana przez wybrane modele BMW, ale z czasem powinna pojawić się również w samochodach innych marek.

Reklama

Należy zaznaczyć, że cyfrowy kluczyk pozwala nie tylko otworzyć samochód, ale również uruchomić silnik. Oznacza to, że klasyczny, fizyczny kluczyk możemy zostawić w domu. To jednak nie jest największa zaleta. Cyfrowy wariant można łatwo udostępnić innym użytkownikom, przykładowo wysyłając go w wiadomości. Dzięki temu współdzienie auta jest znacznie wygodniejsze.

Android 12, czyli Google również postanowiło mieć cyfrowy kluczyk

Właściciele smartfonów działających pod kontrolą Androida musieli poczekać trochę dłużej, ale w końcu otrzymają funkcję cyfrowego kluczyka. Potwierdziła to firma z Mountain View podczas wczorajszej konferencji Google I/O.

Android 12 – funkcja cyfrowego kluczyka (fot. 9to5Google)

Przydatna funkcja to jedna z nowości, którą przyniesie Android 12. Podobnie jak w wersji zaprezentowanej przez Apple, cyfrowy kluczyk pozwala otworzyć, a także uruchomić samochód, eliminując konieczność noszenia ze sobą klasycznego kluczyka.

Android 12 będzie korzystał z dwóch technologii – NFC lub Ultra Wideband (UWB). W pierwszej wersji będziemy musieli zbliżyć smartfon do samochodu (np. do okolic klamki), aby go otworzyć. Natomiast w celu uruchomienia trzeba będzie dotknąć modułu NFC wewnątrz auta. Z kolei w przypadku UWB korzystanie będzie zbliżone do systemu bezkluczykowego. Smartfon będzie mógł wówczas zostać w kieszeni.

Wymagany będzie nie tylko Android 12, ale również odpowiedni samochód, który obsługuje funkcję cyfrowego kluczyka. Początkowo z rozwiązania skorzystamy tylko w przypadku nowszych modeli BMW, ale należy oczekiwać, że pozostali producenci wkrótce również sięgną po opisane rozwiązanie.

Niestety to nie koniec ograniczeń. Ponadto opcja będzie dostępna, przynajmniej w początkowej fazie wdrażania, tylko na smartfonach Samsunga i Pixelach.