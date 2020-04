WiFi będzie szybkie jak nigdy: USA uwolniły częstotliwość 6 GHz

Federalna Komunikacja Łączności Stanów Zjednoczonych poinformowała o uwolnieniu pasma na częstotliwości 6 GHz z przeznaczeniem dla najnowszej technologii WiFi – 6e. Oznacza to, że sieć bezprzewodowa będzie wydajna i szybka jak nigdy dotąd.

Nowa częstotliwość, nowe możliwości

Dotychczas sieci WiFi rozgłaszane były na dwóch częstotliwościach – 2,4 i 5 GHz. Teraz, na terenie Stanów Zjednoczonych, producenci infrastruktury sieciowej będą mogli korzystać również z częstotliwości 6 GHz. To odpowiedź regulatora na fakt, że obecnie używane częstotliwości w wielu miejscach są znacząco przeciążone, co przekłada się na znaczący spadek stabilności sieci. Możliwość wykorzystania 6 GHz oznacza nowe możliwości budowy sieci, w szczególności z myślą o urządzeniach potrzebujących łącza o wysokiej wydajności, jak komputery stacjonarne, laptopy czy telewizory.

Propagacja a przepustowość – coś kosztem czegoś

Sieć WiFi 2,4 GHz charakteryzowała się dobrymi warunkami propagacji – ściany wewnątrz budynku czy meble nie stanowiły szczególnie trudnej do sforsowania bariery dla fal radiowych. Cechowała się jednak stosunkowo dużymi opóźnieniami i niską przepustowością, przez co zaprojektowano i wdrożono kolejny standard: 5 GHz. W jego przypadku znacząco poprawiła się przepustowość, a opóźnienia były zauważalnie niższe. Niestety, odbyło się to kosztem gorszych parametrów propagacji – sieci 5 GHz zdecydowanie gorzej radzą sobie z przeszkodami niż 2,4 GHz.

W przypadku 6 GHz będzie bardzo podobnie – przepustowość będzie jeszcze wyższa, a opóźnienia jeszcze niższe. Oznacza to, że po raz kolejny spadną parametry propagacji sieci, a jej funkcjonowanie będzie wymagało gęstszego pokrycia terenu urządzeniami rozgłaszającymi sieć – cóż, zawsze coś kosztem czegoś.

Szersze pasmo = szybsza sieć

Sieć 2,4 GHz wykorzystywała 13 kanałów o szerokości 20 MHz. W przypadku 5 GHz było to już 80 MHz, a sieć nadająca na częstotliwości 6 GHz będzie miała kanały o szerokości 160 MHz. To właśnie szersze pasmo odpowiedzialne jest za większą przepustowość. Dodatkowo, urządzenia pracujące na poszczególnych kanałach nie powinny mieć na siebie tak negatywnego wpływu, jak w przypadku technologii 2,4 GHz.

WiFi 6 a 6e – różnica

Standard WiFi 6e (6 GHz) w porównaniu do WiFi 6 (2,4 i 5 GHz) będzie miał dokładnie taką samą, teoretyczną maksymalną przepustowość przesyłania danych – 9,6 gigabitów na sekundę. Oczywiście, to tylko teoria i będzie niezwykle trudno uzyskać taki wynik w rzeczywistych warunkach, jednak z uwagi na wykorzystanie wyższej częstotliwości, z całą pewnością bliższe będą mu sieci 6e niż 6. Co istotne, urządzenia zgodne z WiFi 6 nie będą zgodne z 6e – to zupełnie nowa dla WiFi częstotliwość, wymagająca również nowego sprzętu.

Kiedy w Polsce?

Na tę chwilę, częstotliwości pod WiFi 6e zostały uwolnione w Stanach Zjednoczonych. O tym, kiedy stanie się to w Polsce zadecyduje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oczywiście, samo uwolnienie częstotliwości nie wystarczy – by korzystać z szybszej sieci potrzebujemy odpowiedniego, zgodnego sprzętu. Można więc rozsądnie przyjąć, że jeszcze troszkę sobie poczekamy.

WiFi a 5G

Różnice między siecią WiFi 5 GHz a siecią 5G wyjaśnialiśmy bardziej szczegółowo na łamach portalu oiot.pl, na który serdecznie zapraszam. Wyjaśniamy tam również zagadkę, skąd wzięły się sieci MASZT TESTOWY 5G 200% MOCY i podobne.

Źródło: The Verge, Trusted Reviews