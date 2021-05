Nadciąga odpowiednik Multipli w świecie smartfonów. Tylko spójrzcie na Google Pixel 6!

Google najwyraźniej zamierza kompletnie „zaorać” wzornictwo swoich smartfonów. Tak dużej zmiany w wyglądzie nie było odkąd z rynku zniknęły Nexusy. Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą się niektórym podobać, z kolei dla innych staną się przedmiotem żartów.

Czas na zmiany w smartfonach Google

Informatorzy podzielili się z fanami szczyptą ciekawych informacji o nowych smartfonach Google. Jak donosi Jon Prosser, w 2021 roku będzie można wybierać między topowymi modelami Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro. Najwięcej kontrowersji nie będzie budzić jednak fakt bardziej zróżnicowanej oferty, a to, jak będą prezentować się nowe urządzenia.

Zarówno Pixel 6, jak i Pixel 6 Pro, zamiast „punktowej” wyspy z aparatami, ma zyskać cały pasek z sensorami. W wersji „Pro”, w jednej linii ustawione będą trzy obiektywy oraz dioda doświetlająca LED. W podstawowym Pixelu 6 obiektywy będą dwa.

Google Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro (fot. FPT)

Wspomniany już, ciągnący się przez całą szerokość smartfona garb, będzie mocno odcinał się od reszty obudowy – wyraźnie cieńszej. Taki zabieg stylistyczny może zyskać tyluż zwolenników, co przeciwników. Sprzęt całkiem różni się od mocno stonowanego Pixela 5. Przypomina mi się w tym miejscu Nexus 6P, który miał podobną „narośl” na tyle smartfona, przy czym umiejscowioną w jego górnej części.

Kolorystyka smartfonów Google nie jest jeszcze ostatecznie ustalona, choć powyższe grafiki, zdaniem ich twórców, są mocno osadzone na rzetelnych informacjach wprost z łańcucha dostaw firmy. Być może więc kontrastujące wykończenie tylnego panelu zostanie zachowane – wszak w Pixelu 4 Google także nie bało się odważnych kolorów.

O samej specyfikacji nie wiemy właściwie nic. Jedyne, co wydaje się pewne to to, że Google nareszcie zrezygnuje z czytnika linii papilarnych na tyle obudowy na rzecz sensora wbudowanego w ekran.

Kiedy premiera Pixela 6?

Google zwyczajowo prezentuje nowe urządzenia pod koniec września lub na początku października i podobnej strategii spodziewalibyśmy się po firmie także w tym roku. Ciekawie będzie obserwować reakcję fanów marki na nowe Pixele. Tak odważna zmiana stylu z pewnością przysporzy Google kilku fanów, a innych… odrzuci.