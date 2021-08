Google, Ty też? Pixel 6 i 6 Pro bez ładowarki w zestawie

Apple w celu ograniczenia negatywnego wpływu wywieranego na środowisko naturalne pozbyło się z pudełka wszystkiego, co zostało uznane za „nieekologiczne” (wersja oficjalna). Wielu producentów śmiało się z kroków podejmowanych przez firmę z Cupertino tylko po to, aby chwilę później samemu podążyć tą ścieżką. To jednak nie koniec złych wieści z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – na podobne posunięcie zdecydowało się także Google.

Pixel 6 i Pixel 6 Pro bez ładowarki w zestawie

Przez ostatnie kilka lat Google regularnie zaopatrywało wszystkie smartfony Pixel w tą samą, 18 W ładowarkę z portem USB-C. Jak wynika z najnowszych informacji, sielanka niedługo dobiegnie końca. Gigant z Mountain View oficjalnie potwierdził, że Pixel 5A będzie ostatnim smartfonem firmy z ładowarką dołączaną do zestawu.

W wywiadzie dla redakcji The Verge, przedstawiciele firmy potwierdzili, co następuje: w trosce o stan środowiska naturalnego, zaczynając od jesiennego debiutu urządzeń Pixel 6 i 6 Pro, Google nie będzie już dostarczało ładowarki wraz z pudełkiem. Wedle tej narracji, dotychczasowi użytkownicy na pewno zdążyli już zgromadzić przynajmniej kilka kompatybilnych zasilaczy, po co więc dołączać do zestawu kolejny, dodatkowo zanieczyszczając planetę?

Podobne słowa niejednokrotnie padały już z ust najprzeróżniejszych oficjeli. Mniejsze opakowania umożliwiają co prawda transport większej liczby smartfonów, ograniczając tym samym ilość wydalanych do atmosfery gazów cieplarnianych, jednak co z tego, skoro potencjalni klienci, wbrew oczekiwaniom, nie zawsze uzbrojeni w odpowiednie ładowarki, zaczną tłumnie zamawiać je osobno?

Pixel 6 pod wieloma względami niewątpliwie będzie smartfonem wyjątkowym. Dość wspomnieć o zastosowaniu autorskiego procesora czy charakterystycznym designie, który wywołuje wiele kontrowersji, odkąd w sieci pojawiły się pierwsze grafiki. W międzyczasie światło dzienne ujrzały też mniej optymistyczne wiadomości, np. o cenie, jaką przyjdzie zapłacić przyszłym nabywcom omawianego urządzenia.

Klienci w Polsce nie powinni się spodziewać, że smartfony z serii Google Pixel 6 pojawią się oficjalnie w kraju nad Wisłą, aczkolwiek prawdopodobnie nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby ściągnąć je własnym sumptem z Europy Zachodniej.