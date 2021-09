Huawei nie musi się martwić o procesory – Qualcomm dostarczy mu kolejne topowe układy

Jeszcze do niedawna największym zmartwieniem Huawei był ograniczony dostęp do produktów i technologii, które w jakimkolwiek stopniu i aspekcie wykorzystują amerykańskie rozwiązania. Producentowi udało się jednak wywalczyć pozwolenia na współpracę, dzięki czemu procesory Qualcomma będą płynęły do niego szerokim strumieniem.

Dla Huawei procesory to być albo nie być na rynku

Chiński gigant wciąż nie ma i prawdopodobnie nieprędko będzie miał niczym nieograniczonego dostępu do amerykańskich technologii. I chodzi tu nie tylko o gotowe produkty firm ze Stanów Zjednoczonych, ale też – a może nawet przede wszystkim – procesów produkcyjnych, w trakcie których wykorzystywane są rozwiązania, opracowane przez przedsiębiorstwa z USA. Właśnie dlatego produkcja własnych procesorów HiSilicon Kirin praktycznie stanęła.

Reklama

fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl

Zanim Stany Zjednoczone wzięły na celownik chińskiego giganta elektroniki użytkowej i infrastruktury telekomunikacyjnej, w większości swoich urządzeń montował własne procesory HiSilicon Kirin. Jedynie w pojedynczych modelach można było znaleźć układy innych firm – Qualcomma czy MediaTeka.

Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mimo że firma wciąż stara się wykorzystywać procesory własnej produkcji, które ma jeszcze w magazynach, to we flagowej serii Huawei P50 zdecydowano się zastosować też platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 888. Warto jednak zauważyć, że jest to specjalna wersja, pozbawiona wsparcia dla sieci 5G, ponieważ Chińczycy nie mogą kupować od Qualcomma układów z modemami 5G.

fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl

To jednak nie problem ani dla jednej, ani drugiej strony, ponieważ Amerykanie mają klienta, a Chińczycy dzięki procesorom Qualcomma możliwość produkcji smartfonów. I chociaż przez amerykańskie sankcje ich znaczenie jest coraz mniejsze, to nadal są bardzo ważne – Huawei nie ma zamiaru wycofywać się z tego segmentu.

Huawei nie musi się martwić o procesory – Qualcomm dostarczy mu topowe układy Qualcomm Snapdragon

Snapdragon 888 jest pierwszą platformą mobilną, dostarczaną Huawei po nałożeniu serii sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że nie będzie to odosobniony przypadek, ponieważ według najnowszych doniesień, wkrótce Qualcomm zacznie dostarczać chińskiemu gigantowi kolejne układy.

Konkretniej jest tu mowa o procesorach Snapdragon 778G oraz niezaprezentowanym jeszcze Snapdragonie 898. Niewykluczone, że ten pierwszy trafi do serii Nova 9, której premierę zapowiedziano na 23 września 2021 roku, natomiast drugi prawdopodobnie pojawi się na pokładzie flagowej rodziny Mate 50.

Oczywiście, podobnie jak w przypadku Snapdragona 888, również ww. układy zostaną pozbawione obsługi sieci piątej generacji.