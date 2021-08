Pobite/spalone gary – jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądać Xiaomi 11T i 11T Pro (tak, nie Xiaomi Mi 11T i Mi 11T Pro – to nie błąd). Od razu widać, że to smartfony marki Xiaomi.

Już wkrótce, bo 15 września 2021 roku, seria Mi 11 wzbogaci się o dwóch kolejnych członków. Jednocześnie będą to pierwsze smartfony na globalnym rynku bez przedrostka „Mi” w nazwie (w Chinach jest to Xiaomi MIX 4), ponieważ Xiaomi zdecydowało się z niego zrezygnować. Potrzebujemy jednak trochę czasu, aby się do tego przyzwyczaić, bo marka korzystała z niego przez aż 10 lat.

Tak będą wyglądać Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro

Rendery nowych smartfonów Xiaomi pojawiły się przedwcześnie na stronie jednego z brytyjskich dystrybutorów urządzeń chińskiej marki, dzięki czemu wiemy już, jak będą wyglądać Xiaomi 11T i 11T Pro. Od razu widać, że to propozycje z oferty tej firmy, ponieważ podobny design mają m.in. Xiaomi Mi 11i i POCO F3.

Serwis 91mobiles przekazuje, że Xiaomi 11T oraz 11T Pro będą wyglądać identycznie i w obu przypadkach klienci dostaną do wyboru trzy wersje kolorystyczne: ciemnoszarą Meteorite Gray, niebieską Celestial Blue i białą Moonlight White. Jedyną różnicą może być napis w obrębie modułu aparatu na panelu tylnym, bowiem model podstawowy zaoferuje główny o rozdzielczości 64 Mpix, a ten z dopiskiem „Pro” – 108 Mpix.

Według dotychczasowych, nieoficjalnych doniesień, specyfikacja Xiaomi 11T obejmować będzie m.in. wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i procesor MediaTek Dimensity 1200 oraz trzy aparaty na panelu tylnym (64 Mpix + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + telemakro).

Xiaomi 11T Pro zaoferuje podobny ekran, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy aż 120 W. Według szacunków, model ten będzie kosztował na globalnym rynku ~600 dolarów (równowartość ~2300 złotych).

Oba smartfony mają być dostępne w dwóch konfiguracjach: ze 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej oraz w każdym przypadku również 8 GB RAM.