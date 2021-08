Specyfikacja Xiaomi Mi 11T Pro podzieli fanów Xiaomi

Przed kilkoma dniami w sieci pojawiła się specyfikacja Xiaomi Mi 11T. Teraz natomiast poznaliśmy wiele szczegółów na temat wersji z dopiskiem „Pro” w nazwie. Najnowsze informacje brzmią bardzo obiecująco, choć nie wszystkie zmiany muszą się spodobać klientom.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11T Pro

Zacznijmy od tego, że Xiaomi Mi 11T Pro zostanie wyposażony w wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi 10T Pro oferuje ekran LCD z wyższym odświeżaniem, bo na poziomie 144 Hz. Xiaomi zrobi zatem zarówno krok naprzód, jak i w tył.

Użytkownicy, którzy cenili sobie wysoką częstotliwość odświeżania, mogą zatem być niezadowoleni, choć nie zostaną bez wyboru, bo mogą kupić chociażby nową Motorolę Edge 20 czy Edge 20 Pro. Co więcej, producent w ich przypadku połączył ekran OLED ze 144 Hz odświeżaniem, na co Xiaomi się nie zdecydowało.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11T Pro będzie obejmować m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 888 (źródło: Qualcomm)

Najmocniejszą stroną Xiaomi Mi 11T Pro będzie natomiast procesor, ponieważ smartfon zostanie wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6. Fakt, nie jest to już topowa platforma mobilna w ofercie amerykańskiego producenta, lecz wciąż z najwyższej półki. Oby jednak Xiaomi zadbało o wydajny system odprowadzania ciepła, ponieważ nie jest tajemnicą, że procesor ten potrafi się potężnie nagrzać.

Użytkownicy nie powinni natomiast martwić się o czas pracy na pojedynczym ładowaniu, gdyż specyfikacja Xiaomi Mi 11T Pro obejmować ma również akumulator o pojemności 5000 mAh. Co więcej, będą go mogli naładować przewodowo z mocą nawet 120 W i Xiaomi prawdopodobnie doda do smartfona zasilacz o takiej mocy. Na tę chwilę nie ma zaś żadnej wzmianki o obsłudze ładowania bezprzewodowego, ale raczej trudno go oczekiwać.

Cena Xiaomi Mi 11T Pro. Kiedy premiera?

Według informacji, przekazywanych na kanale The Pixel, Xiaomi Mi 11T Pro będzie sprzedawany w Wietnamie za 13-15 mln dongów (równowartość ~2250-2580 złotych). Zadaniem użytkownika Twittera, używającego nicku Chun, w związku z tym powinniśmy się spodziewać, że cena na rynku globalnym zostanie ustalona na ~600 dolarów.

Z kolei serwis Gizmochina podaje, że Xiaomi Mi 11T Pro i Xiaomi Mi 11T zostaną oficjalnie zaprezentowane 23 września 2021 roku. Niedługo później powinny trafić też do Europy i Polski, być może od razu z tabletami Xiaomi Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro.