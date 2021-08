Szósta generacja opaski Mi Band jest niemal idealna. Klienci wciąż mają jednak kilka powodów do niezadowolenia, ale wkrótce jeden z nich przestanie być aktualny, bowiem Xiaomi Mi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych zmierza do Europy!

Z generacji na generację opaska Mi Band przybliża się do ideału. Wiele osób z niecierpliwością czeka na dodanie modułu GPS do tego smart banda, dzięki czemu mogliby zostawić smartfon w domu na czas treningu (aktualnie jest on niezbędny, jeśli ktoś chce zapisać przebieg trasy). Kolejnym brakiem jest niemożność płacenia za zakupy w sklepach przy użyciu Xiaomi Mi Band 6. Ten wkrótce przestanie jednak być aktualny.

Xiaomi Mi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych trafi do Europy!

Xiaomi już od kilku generacji dodaje moduł NFC do swoich opasek z serii Mi Band, lecz w Chinach nie jest on wykorzystywany do płatności, tylko podczas korzystania z komunikacji miejskiej. Chińczycy najczęściej płacą bowiem z wykorzystaniem kodów QR i zresztą takie też można wyświetlać na ekranie smart banda.

W innych krajach sytuacja wygląda jednak inaczej – w większości przypadków płacenie odbywa się z wykorzystaniem modułu NFC i technologii zbliżeniowej. W tym miejscu warto przypomnieć, że do kilku krajów w Europie (za naszą wschodnią granicą) trafiła opaska Xiaomi Mi Band 4 NFC, którą można płacić za zakupy, lecz nie doczekała się ona szerszej dystrybucji.

W przypadku Xiaomi Mi Band 6 NFC może być inaczej. Jak bowiem donosi serwis XiaomiToday.it, opaska ta została już certyfikowana we Włoszech, a to prawdopodobnie oznacza, że będzie dostępna na całym Starym Kontynencie, a nie jak Xiaomi Mi Band 4 NFC – tylko w kilku krajach.

Xiaomi Mi Band 6 NFC certyfikowany we Włoszech (źródło: XiaomiToday.it)

Co więcej, spodziewamy się rychłej premiery Xiaomi Mi Band 6 NFC w Europie, ponieważ – według nieoficjalnych informacji – już 23 września 2021 roku Xiaomi zaanonsuje na Starym Kontynencie smartfony Xiaomi Mi 11T i Xiaomi Mi 11T Pro. Bardzo możliwe, że producent wykorzysta tę okazję, aby wprowadzić do Europy także Xiaomi Mi Band 6 NFC, ale nie tylko, bo jednocześnie też tablety Xiaomi Mi Pad 5 i Xiaomi Mi Pad 5 Pro.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Xiaomi Mi Band 6 NFC nie będzie obsługiwał płatności Google Pay, tylko specjalny system, opracowany przy współpracy z organizacją Mastercard. Należy się zatem przygotować na to, że posiadacze kart VISA nie skorzystają z płatności zbliżeniowych na Xiaomi Mi Band 6 NFC.