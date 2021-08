Specyfikacja Xiaomi Mi 11T może Was rozczarować

Xiaomi, jak każdy inny producent, stara się nieustannie podnosić poprzeczkę. Specyfikacja Xiaomi Mi 11T może jednak nie spełnić oczekiwań klientów, którzy spojrzą na ten smartfon przez pryzmat Xiaomi Mi 10T.

Seria Xiaomi Mi 10T zadebiutowała w Europie 30 września, a w Polsce 15 października 2020 roku. Wydaje się więc prawdopodobne, że powinniśmy się spodziewać rychłej premiery kolejnej generacji, która – być może – zostanie wprowadzona na Stary Kontynent wraz z tabletem Xiaomi Mi Pad 5.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11T ujawniona. Nie wygląda dobrze…

Na razie informacje na temat Xiaomi Mi 11T nie brzmią jednak specjalnie obiecująco, choć z czasem może okazać się, że smartfon będzie bardziej interesujący niż się spodziewaliśmy. Oby tak rzeczywiście się stało, ponieważ w przeciwnym wypadku na Xiaomi może się wylać lawina (w pełni zasłużonej) krytyki.

Według najświeższych doniesień, specyfikacja Xiaomi Mi 11T obejmować będzie wyświetlacz o proporcjach 20:9 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, podczas gdy Xiaomi Mi 10T ma ekran 144 Hz. Niewykluczone jednak, że tym razem Xiaomi zastosuje panel AMOLED zamiast LCD, co uzasadniłoby takie posunięcie.

Ponadto specyfikacja Xiaomi Mi 11T obejmie także procesor MediaTeka – i choć nie wiemy, który konkretnie, to jedynym słusznym wyborem wydaje się MediaTek Dimensity 1200. Mimo wszystko zapewne i tak pojawią się głosy niezadowolenia, jako że Xiaomi Mi 10T ma na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 865 5G.

źródło: MediaTek

Xiaomi Mi 11T ma zaoferować też potrójny aparat na panelu tylnym 64 Mpix (z sensorem OmniVision) + ultraszeroki 8 Mpix (z matrycą Sony IMX355) + telemakro z 3x zoomem. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi 10T ma zestaw 64 Mpix (Sony IMX682) + 13 Mpix (123° FOV) + 5 Mpix do zdjęć makro.

Xiaomi Mi 11T, który trafi do Europy i Indii, nosi oznaczenie kodowe „Amber”. Co ciekawe, Xiaomi przygotowuje też bardzo podobny pod względem specyfikacji model „Agate”, który prawdopodobnie będzie dostępny wyłącznie w Chinach jako Redmi K40 Ultra. Zostanie on jednak wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z matrycą Samsung ISOCELL HM2.

Na razie nie wiadomo, czy Xiaomi planuje wprowadzić też na europejski rynek model z dopiskiem „Pro”, ale jeśli tak się stanie, to niewykluczone, że zaoferuje on 108 Mpix aparat, bowiem na podobne różnice zdecydowano się już w przypadku modeli Xiaomi Mi 10T i Xiaomi Mi 10T Pro.