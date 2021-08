Co powiecie na tak składany smartfon? Samsung przełamał kolejną barierę

Składane smartfony wchodzą pod strzechy na naszych oczach. Konstrukcja tego typu ma ogromny potencjał, co udowodnił właśnie Samsung, który przełamał kolejną barierę.

Składane smartfony mają przed sobą świetlaną przyszłość

Składane smartfony bardzo szybko przestały być dostępne tylko dla wybranych – na zakup Galaxy Z Flip 3 może sobie pozwolić znacznie więcej osób, ponieważ jego cena zaczyna się już od 4799 złotych. Model ten jest zatem tańszy niż niektóre high-endy o klasycznej konstrukcji. Warto też przypomnieć, że pierwszy Galaxy Z Flip kosztował na start 6600 złotych, czyli o blisko 2000 złotych więcej! Ta różnica robi ogromne wrażenie, bowiem dokonała się w zaledwie 1,5 roku.

Można jednak odnieść wrażenie, że producenci chętniej decydują się na hybrydę smartfona i tabletu, gdyż tego typu konstrukcji jest znacznie więcej na rynku – wśród nich można wymienić m.in. Galaxy Z Fold 3, Huawei Mate X2 i Xiaomi Mi MIX Fold. Galaxy Z Flip ma tylko jednego konkurenta – Motorolę RAZR, a przynajmniej na ten moment.

Podwójnie składany smartfon. Samsung przełamał kolejną barierę

Składane smartfony mają ogromny potencjał. Udowadniają to nie tylko wspomniane już powyżej modele, ale też Oppo X 2021 i LG Rollable, które wyprzedziły swoje czasy, podobnie jak TCL Roll 'n Fold – nie zapowiada się bowiem na to, aby tego typu konstrukcje trafiły do sklepów w najbliższym czasie.

Niewykluczone, że to ponownie Samsung wyznaczy kolejny kierunek rozwoju składanych smartfonów, ponieważ należąca do południowokoreańskiego czebolu spółka, specjalizująca się w opracowywaniu i produkcji wyświetlaczy, zaprezentowała na targach IMID 2021 ekran, który można złożyć aż dwa razy.

Chociaż na udostępnionym przez Samsung Display filmie wyświetlacz może wydawać się bardzo duży, to w rzeczywistości ma przekątną „zaledwie” 7,2 cala, zatem mniejszą niż ten w Galaxy Z Fold 3 – ekran wewnętrzny w tym modelu ma bowiem 7,6 cala.

Składany smartfon z takim wyświetlaczem może więc być bardzo kompaktowy, a po rozłożeniu zapewnić „tabletową” powierzchnię roboczą, idealnie przystosowaną do multitaskingu – w końcu właśnie ten aspekt jest kluczowy w przypadku tego typu konstrukcji.

Należy mieć na uwadze, że widoczny na załączonym powyżej filmie smartfon nie jest następnym Galaxy Z Fold. Samsung Display nie produkuje bowiem urządzeń – zajmuje się tym spółka Samsung Electronics. Oczywiście ta ostatnia z pewnością wykorzysta tego typu ekran, kiedy tylko będzie gotowy do masowej produkcji. Niestety nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale Koreańczycy dali sygnał, że możemy się spodziewać również składanego w taki sposób smartfona.