Nadchodzi Xiaomi 11 Lite NE 5G. Nie próbujcie wymówić tej nazwy na głos

Xiaomi nie przestaje zaskakiwać. Okazuje się, że kolejny model z oferty zostanie odświeżony i na rynku pojawi się jego nowa odsłona. Tym razem będzie nim Xiaomi 11 Lite NE 5G.

Nadchodzi Xiaomi 11 Lite NE 5G. Mamy już pierwsze informacje na jego temat

Wkrótce braknie nam palców, aby zliczyć, ile smartfonów Xiaomi już odświeżyło. Tylko w ostatnim czasie na rynek trafiły POCO M2 Reloaded i Redmi Note 8 2021, a wkrótce do tej listy dodamy również Xiaomi 11 Lite NE 5G. W sieci pojawiły się bowiem pierwsze sygnały, że powinniśmy się spodziewać rychłej premiery takiego smartfona.

I tak, w jego nazwie nie ma błędu – Xiaomi oficjalnie potwierdziło, że rezygnuje z przedrostka „Mi” w nazwach smartfonów z wyższej półki i innych produktów, sprzedawanych na całym świecie, począwszy od trzeciego kwartału 2021 roku. W związku z tym należy się też spodziewać rychłej premiery Xiaomi 11T i 11T Pro, a nie Xiaomi Mi 11T Pro i Mi 11T Pro 5G.

Wracając jednak do Xiaomi 11 Lite NE 5G – smartfon o takiej nazwie wkrótce zadebiutuje na globalnym rynku, tj. poza Chinami. Oznacza to, że ma szanse pojawić się również w Polsce. Czym jednak będzie różnił się od Xiaomi Mi 11 Lite 5G (oprócz nazwy) i co oznacza dopisek „NE”?

Jak podaje Kacper Skrzypek, Xiaomi 11 Lite NE 5G, który nosi oznaczenie kodowe „Lisa”, zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 778G, podczas gdy pierwowzór ma na pokładzie układ Qualcomm Snapdragon 780G. Wydaje się zatem, że pogłoski o niedoborach tego ostatniego okazały się prawdziwe, jednak mówiło się, że Xiaomi ma wystarczające zapasy tej platformy mobilnej.

Cóż, wygląda na to, że nie, skoro Xiaomi przymierza się do wprowadzenia na rynek nowej edycji – bo właśnie dopisek „NE” może oznaczać „New Edition”. Można podejrzewać, że oprócz procesora nie zmieni się nic, a jeśli mimo wszystko tak, to nieznacznie. Nie sposób nie odnieść jednak wrażenia, że Xiaomi 11 Lite NE 5G jest remedium Xiaomi na niedobory procesora Qualcomm Snapdragon 780G.