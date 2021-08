Xiaomi podało datę najbliższej konferencji. Nie będziecie się nudzić

W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo informacji na temat nowych urządzeń Xiaomi, które wkrótce trafią do sprzedaży w Europie. Teraz już wiemy, kiedy zostaną oficjalnie zapowiedziane. Gotowi na taką porcję nowego sprzętu?

Kiedy najbliższa konferencja Xiaomi?

Spodziewaliśmy się, że chiński producent wkrótce oficjalnie ogłosi datę następnej konferencji, w trakcie której zaprezentuje nowe urządzenia i zapowie rychłe wprowadzenie ich do sprzedaży. Nie wiedzieliśmy jednak, kiedy odbędzie się to wydarzenie, ponieważ docierały do nas sprzeczne informacje. Teraz już wszystko jest jasne.

Reklama

Producent oficjalnie zapowiedział, że najbliższy „new product launch”, czyli premiera nowych urządzeń odbędzie się 15 września 2021 roku. Zapewne będzie go można oglądać na żywo na firmowym kanale w serwisie YouTube (i nie tylko), ale aktualnie nie ma jeszcze linku do live streamu.

Co Xiaomi pokaże 15 września 2021 roku? Mnóstwo nowego sprzętu, nie tylko smartfony! Nie będziecie się nudzić

Jak zostało wspomniane we wstępie, w ostatnich dniach dotarła do nas cała masa informacji na temat nowych urządzeń Xiaomi, które w niedalekiej przyszłości trafią do Europy. A jako że będzie to „global launch” (globalna premiera), spodziewamy się poznać szczegóły dotyczące dostępności na Starym Kontynencie, a także ceny w euro.

Murowanymi kandydatami do prezentacji są smartfony Mi 11T i Mi 11T Pro z ekranami OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesorami – odpowiednio – MediaTek (prawdopodobnie Dimensity 1200) i Qualcomm Snapdragon 888. Ponadto ten ostatni zaoferuje akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 120 W.

Spodziewamy się również, że 15 września 2021 roku chiński producent oficjalnie zaanonsuje na rynku globalnym tablety Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro (poszlaki wskazują, że oba trafią do Polski, choć wciąż nie mamy 100% pewności w stosunku do modelu z dopiskiem „Pro”).

Mi Pad 5

Mi Pad 5 Pro źródło: Xiaomi

Niewykluczone, że do tej listy dopiszemy też monitor Mi Desktop Monitor 27″ i opaskę Mi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych, ponieważ według ostatnich doniesień, oba urządzenia trafią do Europy właśnie we wrześniu.