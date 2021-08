Świetne wieści: Xiaomi Mi Pad 5 Pro też będzie dostępny w Polsce!

Kolejny zwrot akcji – podczas gdy byliśmy już niemal pewni, że Xiaomi Mi Pad 5 Pro nie będzie dostępny w Polsce, okazuje się, że jednak prawdopodobnie trafi do sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro też będzie dostępny w Polsce

Nie lubimy takich szybkich zwrotów akcji, choć w tym przypadku zawiodły nas one do bardzo pozytywnej informacji. Najnowsza wskazuje bowiem na to, że do Polski trafi zarówno tablet Xiaomi Mi Pad 5, jak i Mi Pad 5 Pro. Tego ostatniego jeszcze do niedawna się nie spodziewaliśmy w kraju nad Wisłą.

Model z dopiskiem „Pro” został bowiem „przyłapany” przez redakcję serwisu gsmManiaK w sklepie Mi-Store.pl, który jest oficjalnym dystrybutorem urządzeń marki Xiaomi w Polsce. Wydaje się zatem, że oznacza to potwierdzenie dostępności tabletu Xiaomi Mi Pad 5 Pro w kraju nad Wisłą.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro i Mi Pad 5 w sklepie Mi-Store.pl (fot. gsmManiaK)

Oczywiście należy brać pod uwagę możliwość, że sklep wyszedł przed szereg i ostatecznie tablet z dopiskiem „Pro” nie trafi do sprzedaży w Polsce, lecz na razie trwamy w nadziei, że jednak będzie go można kupić w kraju nad Wisłą.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro to bardzo ciekawy tablet z wysokiej półki

Model ten nie bez powodu otrzymał dopisek „Pro” w nazwie – oferuje jeszcze więcej niż już bardzo interesujący Xiaomi Mi Pad 5, w tym procesor Qualcomm Snapdragon 870 (choć nie wiemy, czy do Polski trafi wersja obsługująca sieć 5G) i akumulator o pojemności 8600 mAh, który można ładować z mocą aż 67 W.

Do tego Xiaomi Mi Pad 5 Pro oferuje aż osiem głośników z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio oraz podwójny aparat na panelu tylnym z głównym o rozdzielczości 50 Mpix (pomocniczy do pomiaru głębi ma 5 Mpix). Jego specyfikacja może zatem zrobić wrażenie na klientach.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro (źródło: Xiaomi)

Tym bardziej, że Xiaomi Mi Pad 5 Pro wykorzystuje też kości LPDDR5 RAM i UFS 3.1, a także może pochwalić się 11-calowym ekranem LCD o rozdzielczości WQHD+ 2560×1600 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i aparatem 8 Mpix na przodzie. Ponadto zapewnia on również obsługę WiFi 6 i systemów GNSS.

Cena Xiaomi Mi Pad 5 Pro zaczyna się w Chinach od 2499 juanów, aczkolwiek wymieniona przez sklep Mi-Store.pl kosztuje w Państwie Środka 3499 juanów (równowartość ~2100 złotych). Nie należy się jednak nastawiać na tak samo atrakcyjną w Polsce.