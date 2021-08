Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ już wkrótce trafi do sprzedaży w Europie. Znamy cenę

Wygląda na to, że Xiaomi zamierza rozszerzyć ofertę swoich urządzeń w Europie o kolejne monitory. Już w przyszłym miesiącu do sprzedaży na Starym Kontynencie trafi bowiem Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″, a także nowy model dla graczy.

Monitory Xiaomi traktowane są przez klientów w Europie raczej jako ciekawostka, bo choć oferta marki w tym segmencie jest dość bogata, to na przykład w Polsce można kupić tylko jeden model, z zakrzywionym ekranem o przekątnej 34 cali i odświeżaniem 144 Hz (aktualnie za 1849 złotych). Wkrótce jednak na Starym Kontynencie pojawi się kolejny monitor chińskiego producenta – Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ już wkrótce trafi do sprzedaży w Europie

Monitor ten zadebiutował w Chinach kilka miesięcy temu i prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że w przyszłości trafi do Europy, a tymczasem tak się stanie. W dodatku nie będziemy musieli długo na to czekać, ponieważ sprzedaż tego modelu na Starym Kontynencie rozpocznie się już na początku przyszłego miesiąca, tj. we wrześniu 2021 roku.

Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ – jak jego nazwa wskazuje – oferuje wyświetlacz o przekątnej 27 cali z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Ponadto producent zastosował tu technologię odświeżania obrazu z częstotliwością 75 Hz, zatem użytkownicy nie powinni narzekać.

Ekran w Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ oferuje również kontrast 1000:1 i jasność 300 kandeli na metr kwadratowy, a do tego zapewnia czas reakcji na poziomie 6 ms. Ponadto na jego pokładzie znajdują się złącza HDMI 1.4 i VGA oraz 3,5 mm do podłączenia słuchawek.

Monitor nie oferuje natomiast wbudowanych głośników, ale za to w najcieńszym miejscu ma grubość zaledwie 7,5 mm.



Jak podaje serwis WinFuture, regularna cena Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ w Europie będzie wynosić 229 euro, tj. równowartość ~1050 złotych, aczkolwiek pierwsi klienci dostaną możliwość kupienia go za zaledwie ~160 euro (~730 złotych).

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że wraz z Xiaomi Mi Desktop Monitor 27″ do Europy trafi nowy monitor dla graczy, aczkolwiek w jego przypadku cena będzie znacznie wyższa, bowiem zostanie ustalona ~500 euro (~2300 złotych).