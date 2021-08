Galaxy S22 z Exynosem może nie trafić do Polski. Tym razem to zła wiadomość

Wszystko wskazuje na to, że seria Galaxy S22 na większości rynków będzie zasilana procesorem autorstwa Qualcomma. To wynik problemów, związanych z produkcją układów tworzonych we współpracy z firmą AMD.

Samsung zaprezentował niedawno mnóstwo nowego sprzętu

Sierpniowa konferencja Koreańczyków już za nami. W jej trakcie poznaliśmy dwa nowe modele składanych smartfonów, kolejne inteligentne zegarki (wyposażone w system Wear OS od Google), a także następną generację słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS).

Największe zainteresowanie wydają się wzbudzać składane smartfony, które zostały całkiem przystępnie wycenione, jak na ten rodzaj urządzeń. Warto też dodać, że Samsung większość zmian poświęcił zwiększeniu ich odporności, co – z uwagi na specyficzną konstrukcję – jest największym problemem współczesnych „składaków”.

Samsung Galaxy Watch 4 z systemem Wear OS ma być momentem przełomowym dla systemu od Google (fot. Samsung)

Większość egzemplarzy Galaxy S22 bez procesora Exynos 2200 z układem graficznym AMD

Premiera Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 już za nami, więc przyszedł czas na wzmożenie doniesień na temat flagowej serii Galaxy S22. Nie jest żadną tajemnicą, że od Samsung dłuższego czasu współpracuje z firmą AMD nad nowym procesorem Exynos, który docelowo ma zasilić najmocniejsze urządzenia w portfolio firmy.

Wygląda jednak na to, że nie wszystko przebiega po myśli Koreańczyków. Według nieoficjalnych informacji, jakie trafiają do sieci, firma AMD może mieć spore problemy z dostarczeniem wystarczającej liczby układów graficznych. Wiele wskazuje na to, że smartfony z serii Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 trafią tylko na kilka rynków. Niestety, na ten moment nie ma pewnych informacji na temat tego, jaki rejon świata może spodziewać się premiery modeli ze wspomnianym układem.

fot. AMD

Początkowo wydawało się, że smartfony z serii Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 z układem graficznym AMD będzą dostępne wyłącznie na rodzimym rynku Samsunga, a więc w Korei Południowej. Najnowsze doniesienia wykluczają jednak taki wariant.

Qualcomm Snapdragon na ratunek

Lekarstwem na problemy Koreańczyków ma być Qualcomm. Najprawdopodobniej sercem większości przyszłorocznych „galaktyk” będzie Snapdragon 898. Na temat nadchodzącego procesora wiemy m.in. to, że będzie on produkowany w 4-nanometrowym procesie litograficznym, a trzon układu ma stanowić największy i najwydajniejszy rdzeń Cortex-X2. Na pokładzie oczywiście nie zabraknie miejsca dla modemu 5G.

Niewykluczone zatem, że tym razem smartfony z serii Galaxy S z procesorem Exynos ominą Polskę szerokim łukiem, lecz nie wszyscy muszą być z tego zadowoleni, jako że wydajność GPU od AMD ma być bezkonkurencyjna.