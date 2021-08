Nie udało się Oppo i LG, to może Huawei wprowadzi na rynek rozwijany smartfon

Składane smartfony powoli zdobywają serca kolejnych klientów, ale wciąż z niecierpliwością czekamy na rynkowy debiut pierwszego z rozwijanym ekranem. Niewykluczone, że uda się go wprowadzić do sprzedaży właśnie Huawei.

Wciąż z niecierpliwością czekamy na rynkowy debiut rozwijanego smartfona

Pierwszym producentem, który zaprezentował światu smartfon z rozwijanym ekranem, było Oppo. Marka pochwaliła się opracowaniem działającego prototypu Oppo X 2021, który zachwycił fanów nowinek technologicznych. Dość szybko jednak doprecyzowała, że nie planuje wprowadzić go do sprzedaży, a przynajmniej w najbliższej przyszłości.

Nasze oczy skierowały się więc w kierunku LG, które również szumnie zapowiadało rozwijany smartfon. Producent sukcesywnie podgrzewał atmosferę wokół LG Rollable i spodziewaliśmy się, że będzie to pierwszy, dostępny w sprzedaży smart-telefon z rozwijanym wyświetlaczem. Niestety, niedługo potem producent poinformował o wycofaniu się z segmentu urządzeń mobilnych i anulowaniu projektu pod nazwą LG Rollable.

Huawei może wprowadzić na rynek rozwijany smartfon

Mówi się, że do trzech razy sztuka. Być może szlaki w segmencie rozwijanych ekranów przetrze Huawei, który opatentował rozwijany smartfon. World Intellectual Property Office opublikowało bowiem złożoną przez producenta dokumentację, która zdradza, że może on przymierzać się do wprowadzenia na rynek rozwijanego smartfona. Bo składane ma już w ofercie, i to aż trzy: Mate X, Mate Xs i Mate X2.

W opublikowanej przez WIPO dokumentacji można znaleźć informację m.in. o tym, że urządzenie może działać w trzech trybach: zwiniętym oraz częściowo i całkowicie rozwiniętym. W pierwszym przypadku ekran ma przekątną 6,5 cala, natomiast w ostatnim aż 11 cali.

źródło: World Intellectual Property Office via LetsGoDigital

Producent podał też, że zaprojektowany przez niego rozwijany smartfon ma ekran POLED, a ponadto informuje o zaimplementowaniu technologii, które mają zapobiegać nieintencjonalnym dotknięciom wyświetlacza. Trzeba bowiem w tym miejscu wspomnieć, że po złożeniu znajduje się on po obu stronach, podobnie jak w Xiaomi Mi MIX Alpha. Widać więc, że chiński gigant podszedł do tematu zupełnie inaczej niż Oppo i LG.

Niestety, nie wiemy, kiedy Huawei wprowadzi na rynek swój pierwszy smartfon z rozwijanym ekranem. Wiadomo natomiast, że jest zainteresowany tą technologią i prawdopodobnie skomercjalizuje ją, kiedy tylko będzie miał taką możliwość. Niejednokrotnie pokazywał bowiem, że nie boi się innowacyjnych rozwiązań.