Doceniam LG za to, że stara się wyjść poza ramy i tworzy nieszablonowe smartfony o konstrukcjach, których na próżno szukać u konkurencji. Ta odwaga jednak kosztuje i dobitnie pokaże to cena LG Rollable. Jednocześnie pojawiła się też „dobra” wiadomość, aczkolwiek ten cudzysłów jest tu nie bez znaczenia.

Producenci pokazują coraz odważniejsze wizje smartfonów

Producenci dopiero niedawno zdecydowali się wprowadzić na rynek pierwsze smartfony z elastycznymi ekranami, które można wielokrotnie składać i rozkładać. Tego typu wyświetlacze mają jednak znacznie większy potencjał i jako pierwsze prawdopodobnie skomercjalizuje go LG.

Co ciekawe, LG Rollable nie jest pierwszym smartfonem ze zwijanym ekranem, jaki zobaczyliśmy. Podobnym projektem pochwaliło się wcześniej Oppo i na pierwszy rzut oka wydawało się nawet, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Oppo X 2021 trafił do sprzedaży.

Oppo X 2021 (źródło: Oppo)

Oppo dość szybko ostudziło jednak nasz entuzjazm, ponieważ wkrótce po prezentacji poinformowało, że Oppo X 2021 nie pojawi się w sklepach w najbliższej przyszłości, jeśli w ogóle. Trudno więc pojąć, po co producent w ogóle go pokazał – żeby tylko się pochwalić, że bada tę technologię i być może kiedyś ją wykorzysta? Jesteśmy rozczarowani.

Cena LG Rollable może być (zabójczo?) wysoka, ale jest też „dobra” wiadomość

Na szczęście bardziej zdeterminowane wydaje się LG, które już oficjalnie zapowiedziało, że smartfon z rozwijanym ekranem zadebiutuje na rynku w 2021 roku. Niestety, nie powiedziało, kiedy dokładnie, ale według najnowszych informacji, z uwagi na liczne przeszkody natury technicznej, nie stanie się to wcześniej niż dopiero w czwartym kwartale 2021 roku.

I to jest właśnie ta „dobra” wiadomość, ponieważ cena LG Rollable podobno ma być tak wysoka, że zainteresowanym klientom przyda się ten dodatkowy czas, aby uzbierać wystarczająco dużo pieniędzy na zakup tego smartfona.

Pojawiły się bowiem informacje, że cena LG Rollable może zostać ustalona na ~2560 dolarów amerykańskich. To jeszcze więcej niż mówiło się miesiąc temu. Biorąc pod uwagę, że Samsung Galaxy Z Fold 2 kosztuje w Stanach Zjednoczonych prawie 2000 dolarów, a w Polsce debiutował w cenie 8799 złotych, wydaje się prawdopodobne, że smartfon LG z rozwijanym ekranie może kosztować w kraju nad Wisłą ponad 10 tysięcy złotych. O ile oczywiście pojawi się u nas, bo co do tego nie mamy pewności.

Spodziewaliśmy się, że cena LG Rollable może być wyjątkowo wysoka. LG będzie miało jednak prawo ustalić ją na takim poziomie, ponieważ jako jedyne zaryzykuje i wprowadzi smartfon z rozwijanym ekranem na rynek (inni niespecjalnie się do tego kwapią, co pokazał już przykład Oppo). Czy klienci zdecydują się tyle zapłacić? To już inna kwestia, ale kilku chętnych (i zamożnych) z pewnością się znajdzie.