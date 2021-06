Orange Flex ogłoszone pierwszą neutralną klimatycznie usługą telekomunikacyjną

Orange ma plan, by w stać się w Polsce firmą całkowicie neutralną klimatycznie. Cel tan zamierza osiągnąć do 2040 roku. Już teraz jednak ogłasza, że usługa Orange Flex stała się pierwszą, która działa wyłącznie dzięki energii odnawialnej.

Orange Flex nie jest pomarańczowe – jest zielone

W Wielkopolsce uruchomiono farmy wiatrowe, zbudowane na potrzeby sieci Orange. Dzięki temu zabiegowi, usługa Orange Flex została nazwana przez operatora pierwszą w naszym kraju, która jest neutralna dla klimatu.

Orange Flex od początku swojego istnienia wprowadza na rynek telekomunikacyjny nową jakość. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nabiera to nowego wymiaru. W Orange troska o środowisko staje się częścią naszych codziennych działań i logiki biznesowej, to coś więcej niż dodatkowe zobowiązanie. Neutralność klimatyczna Orange Flex to doskonały przykład realizacji tej filozofii. Bardzo się cieszę, że możemy od dziś oferować naszym klientom usługę, która jest dla nich atrakcyjna, korzystna, i jednocześnie pomaga ograniczać negatywny wpływ człowieka na planetę. Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Oczywiście to dość umowna rzecz, ale gdyby przyjrzeć się liczbom, wiatraki zapewniają Orange takie ilości czystej energii, która wystarcza na utrzymanie usługi Orange Flex. Korzystanie z tej subskrypcji „kosztuje” w przeliczeniu na jednego użytkownika, emisję 3,273 kg CO 2 e miesięcznie. Dzięki dwóm farmom wiatrowym, powstałym w okolicach Poznania, Orange może korzystać z energii odnawialnej, ograniczając emisję gazów cieplarnianych.

#OrangeGoesGreen

Orange zamierza dalej minimalizować swój wpływ na środowisko. Po uruchomieniu 6 turbin wiatrowych w okolicach Jarocina i Krotoszyna, operator może liczyć na produkcję energii równą 9% całkowitego zużycia Orange Polska w skali roku (około 50 GWh).

By do 2040 roku osiągnąć neutralność klimatyczną netto, Pomarańczowi będą musieli osiągnąć po drodze kilka większych kamieni milowych. Pierwszy etap do 2025 roku obejmuje ograniczenie własnych bezpośrednich i pośrednich emisji o 65% w porównaniu do 2015 roku. Kolejne etapy będą realizowane w następnych latach, przy udziale innych inicjatyw, takich jak sadzenie bioróżnorodnych lasów.