Zajrzyj na swoje konto PayPal. Może tam czekać miła niespodzianka

Jeśli masz konto PayPal, ale dawno do niego nie zaglądałeś, koniecznie to zrób. Może na Ciebie bowiem czekać miła niespodzianka. Podziękuj UOKiK.

PayPal chciał wyciągnąć dużo pieniędzy od klientów w Polsce, aż zareagował UOKiK

W 2020 roku PayPal zaczął pobierać opłatę w wysokości 50 złotych za brak aktywności na koncie (jeśli ktoś miał na nim mniej pieniędzy, pobierano tyle, ile było). Dość szybko opłatę zmniejszono do 45 złotych, ale nie zrezygnowano z niej całkowicie. Za aktywność na koncie uznawano także zalogowanie się na konto, lecz i tak spotkało się to z ostrą krytyką użytkowników.

W sierpniu 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, które miało na celu ustalić, czy wprowadzenie przez PayPal opłaty za brak aktywności nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, miał też zastrzeżenia do treści klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami.

Ponad dwa lata później, w listopadzie 2022 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż uznał, że PayPal może stosować niedozwolone postanowienia w Umowie z Użytkownikiem PayPal, które mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz prowadzić do rażącej dysproporcji praw i obowiązków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W lipcu 2024 roku UOKiK nałożył na PayPay karę w wysokości ponad 100 milionów złotych za to przewinienie.

Po roku, w lipcu 2025 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał zaś, że wydał dwie decyzje zobowiązujące wobec PayPal za dokonywanie zmian w umowie na podstawie „nieuczciwej” klauzuli modyfikacyjnej i nieprawidłowa formę informowania o zmianach opłat. Serwis zastrzegł bowiem sobie prawo do wprowadzania zmian w umowie z użytkownikom i innych dokumentach „od czasu do czasu” oraz nie przekazywał im informacji o zmianach na tzw. trwałym nośniku.

PayPal zwraca pieniądze klientom. I to więcej niż od nich pobrał

W lipcu 2025 roku Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji zobowiązał PayPal do zwrotu 150% wysokości opłat pobranych w czasie, w którym obowiązywały postanowienia umowne zakwestionowane przez Prezesa UOKiK, w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji Urzędu.

Podobny okres dotyczy również użytkowników, od których pobrano opłatę, ale zdążyli już usunąć swoje konto PayPay. Platforma ma skontaktować się z nimi w ciągu 10 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, wydanej przez UOKiK. Ponadto zobowiązano ją do okresowej obniżki kursu wymiany walut.

PayPal najwyraźniej wywiązuje się ze swojego obowiązku, ponieważ rozpoczął już wypłacanie pieniędzy użytkownikom, od których pobrał zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opłaty. Jak widać na załączonym poniżej przykładzie, mogą to być naprawdę niemałe kwoty (tutaj 1188,56 złotych), dlatego warto zajrzeć na swoje konto PayPal, jeśli dawno tego nie robiliście.

Sprawdźcie swojego PayPala, może też otrzymaliście niespodziewany zwrot?



Gemini pomogło odpowiedzieć na pytanie – czy te pieniądze spadły z nieba?



Ten zwrot to efekt decyzji Prezesa UOKiK z lipca 2025 roku, która uznała niektóre działania PayPal za niezgodne z prawem.



​Oto… pic.twitter.com/ANuMcl6JHf — ᴘʀᴏᴍᴘᴛᴏᴡʏ 🤖 (@promptowy) February 10, 2026

PayPal informuje, że wszystkie zwroty zostaną wykonane do 9 czerwca 2026 roku.